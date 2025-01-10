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البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا

1/10/2025 7:04:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرارها فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي.
وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات قد تمت بالتوافق مع فريق ترامب: "لقد أطلعنا فريق ترامب على قراراتنا في كل مرحلة وفي كل قضية رئيسية، وشرحنا لهم ما نقوم به ولماذا. دعهم يعلقون بأنفسهم على هذا".
وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات: "أعتقد ذلك. هذه العقوبات هي إجراءات تنفيذية اتخذها الرئيس بايدن.
سأترك الأمر للإدارة المقبلة لتقرر ما هي الإجراءات التنفيذية الأخرى التي يمكنها اتخاذها".
وأشار مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، إلى أن مصير العقوبات الأمريكية ضد روسيا سيعتمد بالكامل على الإدارة الجديدة لدونالد ترامب وبما في ذلك على قطاع الطاقة.
وجاء في الإحاطة الصحفية الخاصة للمسؤولين الأمريكيين: "إن إدارة ترامب سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستبقي على العقوبات أو ترفعها أو تعدلها، بما فيها تلك التي تم الإعلان عنها اليوم".
وأضاف المسؤولون: "لكننا واثقون من أن هذه الإجراءات [العقوبات]، تلتحق بالخطوات الأخيرة لدعم أوكرانيا، وتوفر للإدارة المقبلة نفوذا كبيرا لتحقيق سلام عادل ودائم".
وذكر المسؤولون في واشنطن، أن العقوبات تهدف إلى تقويض الأساس الاقتصادي لروسيا وتقليص عائداتها من صادرات الطاقة، فضلا عن تعقيد الوصول إلى التقنيات الأساسية الضرورية لاستمرار تشغيل قطاع الطاقة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
روسيا اليوم








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