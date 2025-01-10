البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب
بقرارها فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي.
وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات قد تمت بالتوافق مع فريق ترامب: "لقد أطلعنا فريق ترامب على قراراتنا في كل مرحلة وفي كل قضية رئيسية، وشرحنا لهم ما نقوم به ولماذا. دعهم يعلقون بأنفسهم على هذا".
وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات: "أعتقد ذلك. هذه العقوبات هي إجراءات تنفيذية اتخذها الرئيس بايدن.
سأترك الأمر للإدارة المقبلة لتقرر ما هي الإجراءات التنفيذية الأخرى التي يمكنها اتخاذها".
وأشار مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، إلى أن مصير العقوبات الأمريكية ضد روسيا سيعتمد بالكامل على الإدارة الجديدة لدونالد ترامب وبما في ذلك على قطاع الطاقة.
وجاء في الإحاطة الصحفية الخاصة للمسؤولين الأمريكيين: "إن إدارة ترامب سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستبقي على العقوبات أو ترفعها أو تعدلها، بما فيها تلك التي تم الإعلان عنها اليوم".
وأضاف المسؤولون: "لكننا واثقون من أن هذه الإجراءات [العقوبات]، تلتحق بالخطوات الأخيرة لدعم أوكرانيا، وتوفر للإدارة المقبلة نفوذا كبيرا لتحقيق سلام عادل ودائم".
وذكر المسؤولون في واشنطن، أن العقوبات تهدف إلى تقويض الأساس الاقتصادي لروسيا وتقليص عائداتها من صادرات الطاقة، فضلا عن تعقيد الوصول إلى التقنيات الأساسية الضرورية لاستمرار تشغيل قطاع الطاقة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
روسيا اليوم
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