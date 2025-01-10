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نجومٌ مُبدعون

1/10/2025 7:03:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } الإضافة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمكتبة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬الرياضي‭ ‬للدكتور‭ ‬الأستاذ‭ ‬فيصل‭ ‬الملا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬كفايات‭ ‬التدريس‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬يد‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ونادي‭ ‬النجمة‭ (‬الوحدة‭ - ‬اليرموك‭) ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬لاعبين‭ ‬انتقلوا‭ ‬من‭ ‬النجومية‭ ‬إلى‭ ‬الإبداع‭.‬


} والحمد‭ ‬لله‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬من‭ ‬سطروا‭ ‬نجوميتهم‭ ‬على‭ ‬الساحات‭ ‬الفنيّة‭ ‬والعلمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والتدريسية،‭ ‬لأنهم‭ ‬واصلوا‭ ‬العطاء‭ ‬بما‭ ‬متّعهم‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬موهبة‭ ‬فكريّة‭ ‬لم‭ ‬تسلبهم‭ ‬الرياضة‭ ‬منهم‭ ‬بعد‭ ‬الاعتزال؛‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬طريقا‭ ‬ليثروا‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬والعلمية‭ ‬بإبداعاتهم‭!‬


} ويعد‭ ‬النجمة؛‭ ‬وهو‭ ‬نتاج‭ ‬دمج‭ ‬أندية‭ ‬سابقة‭ ‬تواليَّا،‭ ‬مثل‭ ‬الهلال‭ ‬والوحدة‭ (‬العربي‭ - ‬اليرموك‭- ‬الولعة‭- ‬رأس‭ ‬الرمان‭ - ‬الوطني‭)‬؛‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬خرّجت‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬المبدعين،‭ ‬واليرموك‭ ‬رفد‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬بأسماء‭ ‬تركت‭ ‬بصماتها‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الفنيّة‭ (‬التدريب‭ ‬والتحكيم‭) ‬والعلميّة‭ ‬والتدريسية‭.‬


} ومن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬سيّار‭ ‬أستاذ‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬السابق‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬ومدير‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي؛‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬نجمًا‭ ‬في‭ ‬لعبتي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬واليد‭ ‬ومُدربًا‭ ‬فيهما‭ ‬وأمينا‭ ‬عاما‭ ‬لاتحاد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬سابقا؛‭ ‬وله‭ ‬إبداعات‭ ‬وإصدارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬أثرت‭ ‬المكتبة‭ ‬المحليّة‭!‬


} والنجم‭ ‬السابق‭ ‬رئيس‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة،‭ ‬فنجوميته‭ ‬وثقافته‭ ‬العالية‭ ‬أتاحت‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬اعتزال‭ ‬كرة‭ ‬اليد؛‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬مدربي‭ ‬اللعبة‭ ‬ومحاضرا‭ ‬عالميًّا‭
‬فيها،‭ ‬وخرّج‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬والإداريين‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬يثرون‭ ‬الساحة‭ ‬حاليًّا‭ ‬بعطائهم‭..‬


} أمّا‭ ‬البروفيسور‭ (‬الملا‭) ‬فإن‭ ‬إصداره‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬قسّمه‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬فصول؛‭ ‬فيُمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرجعًا‭ ‬لمدرسي‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية؛‭ ‬لكونه‭ ‬يُقدم‭ ‬عرضاً‭ ‬متوازناً‭ ‬ومتكاملاً‭ ‬بين‭ ‬الجوانب‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيقية‭ ‬لكفايات‭ ‬تدريس‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بحيث‭ ‬يخدم‭ ‬أحدهما‭ ‬الآخر،‭ ‬مدعمة‭ ‬بالأمثلة‭ ‬والمواقف‭ ‬البحثية‭.‬

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