نجومٌ مُبدعون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} الإضافة الجديدة للمكتبة الرياضية البحرينية، والمتمثلة في الإصدار الرياضي للدكتور الأستاذ فيصل الملا بعنوان «كفايات التدريس الفعال في التربية الرياضية» وهو نجم كرة يد سابق في المنتخب الوطني ونادي النجمة (الوحدة - اليرموك) يؤكد أن لدينا لاعبين انتقلوا من النجومية إلى الإبداع.
} والحمد لله أن لدينا نخبة من النجوم في مختلف الألعاب من سطروا نجوميتهم على الساحات الفنيّة والعلمية والتدريبية والتدريسية، لأنهم واصلوا العطاء بما متّعهم الله من موهبة فكريّة لم تسلبهم الرياضة منهم بعد الاعتزال؛ بل إنها كانت طريقا ليثروا الساحة الرياضية والعلمية بإبداعاتهم!
} ويعد النجمة؛ وهو نتاج دمج أندية سابقة تواليَّا، مثل الهلال والوحدة (العربي - اليرموك- الولعة- رأس الرمان - الوطني)؛ واحدا من الأندية التي خرّجت عديدا من النجوم المبدعين، واليرموك رفد هذا النادي بأسماء تركت بصماتها على عديد من المجالات الفنيّة (التدريب والتحكيم) والعلميّة والتدريسية.
} ومن هؤلاء الدكتور عبد الرحمن سيّار أستاذ التربية الرياضية السابق بجامعة البحرين ومدير معهد البحرين الرياضي؛ والذي كان نجمًا في لعبتي كرة القدم واليد ومُدربًا فيهما وأمينا عاما لاتحاد كرة اليد وكرة القدم سابقا؛ وله إبداعات وإصدارات من خلال معهد البحرين الرياضي أثرت المكتبة المحليّة!
} والنجم السابق رئيس الأكاديمية الأولمبية د. نبيل طه هو أيضًا من خريجي هذه المدرسة، فنجوميته وثقافته العالية أتاحت له بعد اعتزال كرة اليد؛ أن يكون واحدا من أفضل مدربي اللعبة ومحاضرا عالميًّا
فيها، وخرّج كثيرا من الفنيين والإداريين الرياضيين الذين يثرون الساحة حاليًّا بعطائهم..
} أمّا البروفيسور (الملا) فإن إصداره الجديد والذي قسّمه على ثمانية فصول؛ فيُمكن أن يكون مرجعًا لمدرسي التربية الرياضية؛ لكونه يُقدم عرضاً متوازناً ومتكاملاً بين الجوانب النظرية والتطبيقية لكفايات تدريس التربية الرياضية بحيث يخدم أحدهما الآخر، مدعمة بالأمثلة والمواقف البحثية.
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