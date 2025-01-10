المدرب المساعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} من‭ ‬الأمور‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الحالي،‭ ‬وفي‭ ‬مواسم‭ ‬سابقة‭ ‬لفتنا‭ ‬إليها،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬توفر‭ ‬لفريق‭ ‬الرجال‭ ‬لباسا‭ ‬موحدا‭ (‬بدلة‭ ‬رياضية‭)‬،‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬يرتدون‭ ‬بدلات‭ ‬مواسم‭ ‬سابقة،‭ ‬وآخرين‭ ‬يأتون‭ ‬ببدلات‭ ‬ملونة،‭ ‬وفئة‭ ‬ثالثة‭ ‬قد‭ ‬تجدها‭ ‬تلبس‭ ‬بدلات‭ ‬لفرق‭ ‬سابقة‭ ‬لعبت‭ ‬لها،‭ ‬بصريح‭ ‬العبارة‭ ‬فريق‭ ‬يرتدي‭ ‬ألوان‭ ‬قزح،‭ ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬يسيء‭ ‬إلى‭ ‬سمعة‭ ‬النادي؟‭ ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬يعطي‭ ‬مؤشرا‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬فهم‭ ‬للعمل‭ ‬الإداري؟





} ماذا‭ ‬نفهم‭ ‬عندما‭ ‬يهدر‭ ‬فريقان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬امتدت‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬34‭ ‬إرسالا‭ ‬خاطئا؟‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإرسال‭ ‬فقط،‭ ‬وماذا‭ ‬نفهم‭ ‬عندما‭ ‬يمثل‭ ‬الإرسال‭ ‬أكثر‭ ‬الأخطاء‭ ‬ارتكابا؟‭ ‬ونحن‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعته‭ ‬120‭ ‬كيلو‭ ‬مترا‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬هل‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الإرسال‭ ‬بات‭ ‬مهارة‭ ‬صعبة؟‭ ‬أم‭ ‬هل‭ ‬بات‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬يخطئون‭ ‬مهارة‭ ‬سهلة‭ ‬فلا‭ ‬تحتاج‭ ‬من‭ ‬أصحابها‭ ‬إلى‭ ‬تأن‭ ‬وتركيز‭ ‬وعدم‭ ‬استعجال؟‭ ‬أم‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بخوف‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة؟‭ ‬أم‭ ‬العملية‭ ‬وراءها‭ ‬عدم‭ ‬مبالاة‭ ‬واستهزاء؟‭ ‬وإلا‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬البعض‭ ‬يخطئ‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الإرسال‭ ‬التوصيلي؟‭ ‬كلها‭ ‬أسئلة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬لوقف‭ ‬نزيف‭ ‬الإرسالات‭ ‬الضائعة،‭ ‬خاصة‭ ‬التي‭ ‬تهدر‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬لا‭ ‬يغتفر‭ ‬فيها‭ ‬الخطأ‭.‬