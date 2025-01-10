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كيف تتحول إلى وحش

1/10/2025 7:03:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬تريد‭ ‬عزيزي‭ ‬الخجول‭ ‬الطيب‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬الوحش‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬داخلك‭ ‬وفي‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬إنسان؟‭ ‬ادخل‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬لتصبح‭ ‬وحشا‭ ‬يصفق‭ ‬لك‭ ‬الناس‭.‬

الطريقة‭ ‬الصاروخية‭ ‬للشهرة‭ ‬وأعتقد‭ ‬للكسب‭ ‬المادي‭ ‬في‭ ‬زمننا‭ ‬البشع‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬تضع‭ ‬أمامك‭ ‬تليفونك‭ ‬وتخرج‭ ‬الوحش‭ ‬الكامن‭ ‬في‭ ‬أعماقك‭ ‬وتنتقد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لا‭ ‬يعجبك‭ ‬بأسلوب‭ ‬غير‭ ‬راق،‭ ‬وتشتم‭ ‬كما‭ ‬تشاء‭ ‬وتتنمر‭ (‬كل‭ ‬ما‭ ‬طولت‭ ‬لسانك‭ ‬أكثر‭ ‬اشتهرت‭ ‬وحبوك‭ ‬الناس‭ ‬أكثر‭)‬،‭ ‬نعم‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬مع‭ ‬الاسف‭ ‬الشديد‭ ‬هذه‭ ‬الايام،‭ ‬الناس‭ ‬اصبحت‭ ‬تصفق‭ ‬وتحب‭ ‬من‭ ‬يشتم‭ ‬ويصرخ‭ ‬بأسلوب‭ ‬غير‭ ‬راق‭ ‬بل‭ ‬ويقل‭ ‬أدبه،‭ ‬سبحان‭ ‬الله‭.‬

انصعقت‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬وأنا‭ ‬أشاهد‭ ‬فيديو‭ ‬لشاب‭ ‬وهو‭ ‬يتكلم‭ ‬بأسلوب‭ ‬وقح‭ ‬جدا‭ ‬ويرد‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬المتابعات‭ ‬وانتقادها‭ ‬لأمر‭ ‬ما،‭ ‬وكان‭ ‬اسلوبه‭ ‬ليس‭ ‬وقحا‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬فيه‭ ‬جرعة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الشتم‭ ‬والتنمر‭ ‬غير‭ ‬المعقول،‭ ‬المصيبة‭ ‬أنني‭ ‬التقيت‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المناسبات،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الخجل‭ ‬والأدب‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الوقح‭ ‬أبدا،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬أصلا‭ ‬يخجل‭ ‬أن‭ ‬يتكلم‭ ‬مع‭ ‬الناس‭.‬

يا‭ ‬إلهي‭ ‬كيف‭ ‬تحول‭ ‬ذلك‭ ‬الإنسان‭ ‬الوديع‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬المتنمر‭ ‬الوقح‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا؟‭ ‬هل‭ ‬تعلمون‭ ‬ما‭ ‬سر‭ ‬شهرته‭ ‬وكثرة‭ ‬متابعيه‭ ‬ومحبيه؟‭ ‬وكيف‭ ‬دخل‭ ‬عالم‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬من‭ ‬أسهل‭ ‬وأوسع‭ ‬أبوابه‭ ‬بالوقاحة‭ ‬وقلة‭ ‬احترام‭ ‬لآراء‭ ‬الاخرين،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الناس‭ ‬تصفق‭ ‬له،‭ ‬فظن‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬بل‭ ‬انه‭ ‬يظن‭ ‬نفسه‭ ‬بطلا‭ ‬لا‭ ‬يقهر‭ ‬والجميع‭ ‬يخاف‭ ‬من‭ ‬لسانه‭ ‬الطويل‭ ‬فلم‭ ‬ولن‭ ‬يتجرأ‭ ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬أو‭ ‬يختلف‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬علنا،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬سلاطة‭ ‬لسانه‭ ‬وقلة‭ ‬احترامه‭ ‬ومدى‭ ‬تنمره‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬حجمه‭ ‬صغير‭. ‬

أما‭ ‬الكارثة‭ ‬العظمى‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬أخذوه‭ ‬قدوة‭ ‬وأصبحوا‭ ‬يفعلون‭ ‬مثله،‭ ‬فهناك‭ ‬شاب‭ ‬آخر‭ ‬كنت‭ ‬أحترم‭ ‬مشواره‭ ‬وكفاحه‭ ‬وكيف‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬نفسه‭ ‬وكيف‭ ‬بدأ‭ ‬مشروعه
الصغير‭ ‬الذي‭ ‬وفقه‭ ‬فيه‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬وكبر،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬الشديد‭ ‬أصبح‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬سابقه،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مؤدبا‭ ‬ولكن‭ ‬فيديوهاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬صارت‭ ‬وقحة‭ ‬وكلامه‭ ‬أصبح‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬بصلة‭ ‬للأدب‭
‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬الشديد،‭ ‬وتحول‭ ‬إلى‭ ‬وحش‭ ‬صغير‭ ‬الحجم‭ ‬كبير‭ ‬الضرر‭ ‬وطويل‭ ‬اللسان‭ ‬كغيره‭ ‬ممن‭ ‬يظن‭ ‬أن‭ ‬أسرع‭ ‬طريق‭ ‬للانتشار‭ ‬وحب‭ ‬الناس‭ ‬هو‭ ‬الشتم‭ ‬وطولة‭ ‬اللسان‭.‬

السؤال‭ ‬المهم‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬باطل؟‭ ‬هل‭ ‬زمننا‭ ‬الحالي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وحوش‭ ‬ومتنمرين‭ ‬فقط؟‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬زمنهم‭ ‬ونحن‭ ‬أصبحنا‭ ‬عملة‭ ‬قديمة‭ ‬غير‭ ‬مرغوبة؟

ولكل‭ ‬من‭ ‬يفكر‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لا‭ :‬لماذا‭ ‬إذن‭ ‬هم‮
‬‭ ‬ينجحون‭ ‬ويشتهرون‭ ‬بل‭ ‬ويصبحون‭ ‬محبوبين؟‭ ‬أكيد‭ ‬أكيد‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬المتناقضين‭!!! ‬

قلتها‭ ‬من‭ ‬زمان‭ ‬هي‭ ‬خاربة‭ ‬خاربة‭.‬‮

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