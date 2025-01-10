كيف تتحول إلى وحش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هل تريد عزيزي الخجول الطيب أن تخرج الوحش الكائن في داخلك وفي داخل كل إنسان؟ ادخل إلى عالم السوشيال ميديا لتصبح وحشا يصفق لك الناس.
الطريقة الصاروخية للشهرة وأعتقد للكسب المادي في زمننا البشع هذا هو ان تضع أمامك تليفونك وتخرج الوحش الكامن في أعماقك وتنتقد أي شيء لا يعجبك بأسلوب غير راق، وتشتم كما تشاء وتتنمر (كل ما طولت لسانك أكثر اشتهرت وحبوك الناس أكثر)، نعم هذا ما يحدث مع الاسف الشديد هذه الايام، الناس اصبحت تصفق وتحب من يشتم ويصرخ بأسلوب غير راق بل ويقل أدبه، سبحان الله.
انصعقت منذ أيام وأنا أشاهد فيديو لشاب وهو يتكلم بأسلوب وقح جدا ويرد على إحدى المتابعات وانتقادها لأمر ما، وكان اسلوبه ليس وقحا فقط، بل فيه جرعة عالية من الشتم والتنمر غير المعقول، المصيبة أنني التقيت هذا الشاب قبل سنتين تقريبا في إحدى المناسبات، وكان في غاية الخجل والأدب ولم يكن من النوع الوقح أبدا، بل كان أصلا يخجل أن يتكلم مع الناس.
يا إلهي كيف تحول ذلك الإنسان الوديع إلى هذا الشخص المتنمر الوقح بعد دخوله السوشيال ميديا؟ هل تعلمون ما سر شهرته وكثرة متابعيه ومحبيه؟ وكيف دخل عالم السوشيال ميديا من أسهل وأوسع أبوابه بالوقاحة وقلة احترام لآراء الاخرين، ما جعل الناس تصفق له، فظن انه على حق بل انه يظن نفسه بطلا لا يقهر والجميع يخاف من لسانه الطويل فلم ولن يتجرأ أي إنسان بعد اليوم أن يدخل معه في مناقشة أو يختلف معه في الرأي علنا، خوفا من سلاطة لسانه وقلة احترامه ومدى تنمره على الآخرين مع العلم أن حجمه صغير.
أما الكارثة العظمى هي أن هناك الكثير من الشباب أخذوه قدوة وأصبحوا يفعلون مثله، فهناك شاب آخر كنت أحترم مشواره وكفاحه وكيف يحاول أن يبني نفسه وكيف بدأ مشروعه
الصغير الذي وفقه فيه رب العالمين وكبر، ولكن مع الأسف الشديد أصبح نسخة من سابقه، حيث كان مؤدبا ولكن فيديوهاته الأخيرة صارت وقحة وكلامه أصبح لا يمت بصلة للأدب
مع الأسف الشديد، وتحول إلى وحش صغير الحجم كبير الضرر وطويل اللسان كغيره ممن يظن أن أسرع طريق للانتشار وحب الناس هو الشتم وطولة اللسان.
السؤال المهم هو: هل هم على حق ونحن على باطل؟ هل زمننا الحالي يحتاج إلى وحوش ومتنمرين فقط؟ هل هذا زمنهم ونحن أصبحنا عملة قديمة غير مرغوبة؟
ولكل من يفكر أن يقول لا :لماذا إذن هم
ينجحون ويشتهرون بل ويصبحون محبوبين؟ أكيد أكيد نحن في زمن المتناقضين!!!
قلتها من زمان هي خاربة خاربة.
MENAFN10012025000055011008ID1109078126
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.