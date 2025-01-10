مجموعة نتام العالمية تعيّن رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي كمديرة تنفيذية لمكتب السعودية

تعيين رانيا بنت خلف بن شليان المخلافي مديراً تنفيذياً لشركة نتام في السعودية

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أعلنت“نتام”عن تعيين رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي كمديرة تنفيذية جديدة لمكتبها في المملكة العربية السعودية.

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 10, 2025 /EINPresswire / --“نتام” تعيّن رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي كمديرة تنفيذية لمكتب السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية – 7 يناير 2025 – أعلنت“نتام”، الوكالة الدولية الرائدة في مجال العلامات التجارية والتسويق والخدمات التجريبية، عن تعيين رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي كمديرة تنفيذية جديدة لمكتبها في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التعيين الاستراتيجي في إطار إيمان“نتام” بـ تمكين المرأة وقدرات القيادة الشبابية السعودية، وتماشياً مع دعمها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

تتمتع رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي بخبرة واسعة كرائدة أعمال قادت بنجاح العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. وتعتبر من الشخصيات البارزة في مجال تطوير الأعمال والابتكار، حيث أطلقت وأدارت مشاريع رائدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت رانيا بنت خلف بن شليان المخلفي:“أنا فخورة بقيادة فريق 'نتام' في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تحقيق رؤية 2030. رؤيتنا في 'نتام' تتماشى مع طموحات المملكة لتقديم تجارب لا مثيل لها على مستوى عالمي، وأنا ملتزمة بتمكين المواهب السعودية ودعمهم لتقديم الإبداع والابتكار الذي يعكس إمكانيات المملكة الحقيقية.”

وأضاف أحمد فرس، الرئيس التنفيذي لشركة نتام:“رانيا ليست فقط قائدة لمكتبنا في السعودية، بل هي شريكة في مسيرة نمو 'نتام' عالمياً انطلاقاً من المملكة. بخبراتها القيادية ورؤيتها المستقبلية، نحن على يقين بأنها ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في القطاعات الحيوية داخل السعودية وخارجها.”

يأتي مكتب“نتام” في السعودية كجزء من خطط الشركة للتوسع العالمي والتركيز على السوق السعودي، حيث تقود مشاريع استراتيجية في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية، والرياضة. ومن خلال المزج بين الخبرات الدولية والفهم العميق للسوق المحلي، تسعى“نتام” إلى تقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات عملائها في المملكة.

عن نتام

“نتام” هي وكالة دولية حائزة على جوائز، مقرها في الشرق الأوسط مع إمكانيات عالمية. تتخصص في تقديم حلول مبتكرة في مجالات العلامات التجارية والتسويق والتكنولوجيا المتقدمة. تعمل“نتام” في الإمارات والسعودية ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتلتزم الشركة بالاستدامة والابتكار، معتمدة على استراتيجيات جريئة تركز على الأفراد.

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للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إلين ساليكوباي

مسؤولة الإعلام

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إلين ساليكوباي

مجموعة نتام العالمية

+971 4 299 9903

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