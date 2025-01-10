الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل سيادته الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعة سيادته طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقي سيادته كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

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