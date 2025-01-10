الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

(MENAFN
- APO Group)
قام السيد الرئيس عبد
الفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل سيادته الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعة سيادته طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقي سيادته كلمة للطلبة حثهم على
التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.
توزيع APO Group بالنيابة عن Presidency of the Arab Republic of Egypt.
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