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هطولات مطرية في شمال المملكة .. وتحذير من تدني مدى الرؤية

1/10/2025 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بآن آخر الصور الملتقطة لرادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية إلى وجود هطولات مطرية في الأجزاء الشمالية الغربية من محافظة إربد .
وبين آل خطاب التوقعات تشير إلى أن هذه الهطولات ستستمر خلال الساعات القادمة مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى في شمال المملكة.
وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات المحتملة ، ناصحاً المواطنين ينصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.








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