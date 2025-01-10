هطولات مطرية في شمال المملكة .. وتحذير من تدني مدى الرؤية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بآن آخر الصور الملتقطة لرادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية إلى وجود هطولات مطرية في الأجزاء الشمالية الغربية من محافظة إربد .
وبين آل خطاب التوقعات تشير إلى أن هذه الهطولات ستستمر خلال الساعات القادمة مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى في شمال المملكة.
وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات المحتملة ، ناصحاً المواطنين ينصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
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