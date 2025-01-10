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يصنع منها 3 فقط سنويا .. ساعة زوكربرغ تثير غضب المتابعين

1/10/2025 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت "ساعة يد" ارتداها الملياردير مارك زوكربرغ، خلال فيديو له، الجدل، خاصة وأن قيمتها تبلغ قرابة مليون دولار.
وارتدى زوكربرغ ساعة من نوع "غروبل فورسي"، وهي ماركة سويسرية لساعات تصنع يدويا.
وتبلغ قيمة الساعة 900 ألف دولار، وارتداها زوكربرغ أثناء تحدثه عن سياسات موقع فيسبوك وإنستغرام الجديدة، والتي تحفز "حرية التعبير".
ووفقا لموقع "ماشبل" تنتج الشركة السويسرية فقط قطعتين أو ثلاثة قطع لساعات فئة "Hand Made 1" كل عام، وهي الساعة التي ارتداها زوكربرغ.
ويستغرق صنع كل ساعة ما يقرب من 6 آلاف ساعة.
وانتقد البعض ارتداء زوكربرغ للساعة الفارهة، والتي تأتي على عكس "المظهر البسيط" الذي يتنباه زوكربرغ في ملابسه خلال ظهوره العلني عادة.
كما انتقد البعض "تباهي زوكربرغ بثروته، خلال الإعلان الهام الذي يهتم بسياسات مواقع التواصل الاجتماعي والعمل مع الحكومة الأميركية.
وسخر أحد مستخدمي منصة إكس: "زوكربرغ يرتدي ساعة بقيمة مليون دولار تقريبا في مقطع الفيديو الإعلاني الخاص بسياسات فيسبوك.. كيف يدي إنه يفهم التحول الثقافي للمجتمع وهو يرتدي ساعة تكلف أكثر من منازل معظم الناس".
وفي إعلان فيسبوك، تحدث زوكربرغ عن خططه للعمل مع الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب في مواجهة الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تلاحق الشركات الأميركية وتضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة عليها.
سكاي نيوز










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