مسجد باريس الكبير يعتمد دعاء لفرنسا بعد خطبة الجمعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - طلب عميد المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حفيز، من الأئمة التابعين للمسجد، الدعاء لفرنسا في نهاية خطب الجمعة.

وفي رسالة وجهها، الخميس، إلى 150 إماماً تابعين للمسجد الكبير، طلب حفيز منهم "تلاوة أدعية باللغتين العربية والفرنسية في نهاية خطبة كل يوم جمعة". وأكد أنه سيولي "اهتماماً خاصاً بتنفيذ هذا الطلب".

الدعاء المقترح هو "اللهم احفظ فرنسا وكل شعبها ومؤسسات الجمهورية، واجعل فرنسا بلداً آمناً مطمئناً تتعايش فيه كل الجالية الوطنية بمختلف فئاتها وطوائفها في أمن وسلام". وقد ألقاه الإمام الخطيب في مسجد باريس ضمن الأدعية بعد خطبة الجمعة اليوم.

وأوضح عميد مسجد باريس الكبير، أن الخطوة تندرج في إطار تنفيذ "مشروع تكييف الخطاب الديني الإسلامي في المجتمع الفرنسي" الذي بدأه المسجد.

وأضافت الرسالة أن ديانات أخرى كرست أدعية لفرنسا في إطار الطقوس "منذ سنوات عديدة".

وفي الكُنس اليهودية، تتلى "صلاة من أجل الجمهورية" صباح يوم السبت وفي الأعياد، قبل أو بعد قراءة التوراة، وكذلك بمناسبة الاحتفالات الرسمية.

يذكر أن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا التي تتبنى العلمانية وينص دستورها على الفصل بين الدين والدولة.

وتنهي فرنسا قريباً نظام استقدام الأئمة من دول أجنبية، هي تركيا والجزائر والمغرب. ويرتبط مسجد باريس الكبير تاريخياً بالجزائر.