Friday, 10 January 2025 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الباكستاني يعلن قتل 5 مسلحين في عملية أمنية شمال باكستان

1/10/2025 2:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 10 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن خمسة مسلحين على الأقل بينهم زعيم محلي قتلوا في عملية أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
وقال الجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن أجرت عملية أمنية استنادا إلى معلومات استخباراتية افادت بوجود مسلحين.
وأكدت أن خمسة مسلحين من بينهم زعيم المجموعة شفيع الله قتلوا في العملية التي جرت في منطقة (مادي) بمدينة (ديرا إسماعيل خان) في (خيبر بختونخوا).
وأوضح البيان أنه تمت مصادرة أسلحة وذخائر من المسلحين القتلى الذين ظلوا متورطين في الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن فضلا عن القتل المستهدف للمدنيين الأبرياء.
وأضاف أن قوات الأمن تقوم بتنفيذ عملية أمنية للقضاء على أي مسلحين آخرين في المنطقة وذلك بهدف القضاء على خطر الإرهاب في البلاد.
وتأتي العملية في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)

س ب ك / م م ج



MENAFN10012025000071011013ID1109077638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث