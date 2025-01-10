الجيش الباكستاني يعلن قتل 5 مسلحين في عملية أمنية شمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 10 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن خمسة مسلحين على الأقل بينهم زعيم محلي قتلوا في عملية أمنية بإقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
وقال الجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن أجرت عملية أمنية استنادا إلى معلومات استخباراتية افادت بوجود مسلحين.
وأكدت أن خمسة مسلحين من بينهم زعيم المجموعة شفيع الله قتلوا في العملية التي جرت في منطقة (مادي) بمدينة (ديرا إسماعيل خان) في (خيبر بختونخوا).
وأوضح البيان أنه تمت مصادرة أسلحة وذخائر من المسلحين القتلى الذين ظلوا متورطين في الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن فضلا عن القتل المستهدف للمدنيين الأبرياء.
وأضاف أن قوات الأمن تقوم بتنفيذ عملية أمنية للقضاء على أي مسلحين آخرين في المنطقة وذلك بهدف القضاء على خطر الإرهاب في البلاد.
وتأتي العملية في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)
س ب ك / م م ج
MENAFN10012025000071011013ID1109077638
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