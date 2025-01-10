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مقررون أمميون: قرار مجلس النواب الأمريكي بمعاقبة الجنائية الدولية يعزز الإفلات من العقاب

1/10/2025 2:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- أعرب عدد من المقررين والخبراء بالأمم المتحدة اليوم الجمعة عن انزعاجهم من تمرير مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى فرض عقوبات وخفض التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يواف غالانت لجرائمها في غزة.
وقال الخبراء في بيان انه "من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي" وحثوا مجلس الشيوخ الامريكي على معارضته.
وحذروا من ان التهديدات ضد المحكمة "تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي المستمر منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع".
وأشاروا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي إرث محاكمات نورمبرغ بحق كبار المسؤولين النازيين والالتزام بعدم السماح أبدا للجرائم الشنيعة مثل تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية بالمرور دون عقاب.
ويعاقب مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل كما يهدف إلى الغاء أي تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أي تمويل مستقبلي.
وفي هذا السياق قال الخبراء ان "فرض عقوبات على موظفي العدالة بسبب الوفاء بمسؤولياتهم المهنية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويضرب صميم استقلال القضاء وسيادة القانون".
واضافوا ان "مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تآكل الثقة العامة في نزاهة واستقلالية العدالة وتشكل سابقة خطيرة وتسييس الوظائف القضائية وإضعاف الالتزام العالمي بالمساءلة والإنصاف".
وحث الخبراء المشرعين الأميركيين على دعم سيادة القانون واستقلال القضاة والمحامين ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد أولئك الذين يعملون داخلها.
والخبراء هم المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت و المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي والخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل جورج كاتروغالوس.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر امس الخميس مشروع قانون يهدف لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدارها في نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.(النهاية)

ا م م / ه س ص



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