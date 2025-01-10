وزير الخارجية السعودي ونظيره البرازيلي يبحثان هاتفيا علاقات التعاون المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 10 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من وزير الخارجية البرازيلي اليوم الجمعة.
ووفقا للبيان تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والبرازيل وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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