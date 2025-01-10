عاهل البحرين يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي علاقات التعاون الوطيدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 10 - 1 (كونا) بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الجمعة العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها وتنميتها.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ملك
البحرين اشاد خلال اتصال هاتفي تلقاه من هاريس بعمق علاقات الشراكة التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والتي تستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة والتفاهم والتعاون والتنسيق المشترك على جميع المستويات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة معربا عن شكره لجهودها في توطيد روابط الصداقة البحرينية - الأمريكية.
وأعربت هاريس عن بالغ تقديرها لدور مملكة البحرين في تعزيز وترسيخ علاقات التعاون والصداقة الوثيقة مع بلادها في كافة المجالاتبما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأكدت هاريس أن البحرين شريك إستراتيجي مهم للولايات المتحدة مثمنة دورها الحيوي في خدمة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.
واضافت الوكالة ان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جرى خلاله استعراض العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.
واوضحت ان نائب الرئيس الأمريكي أعربت عن بالغ تقديرها لدور مملكة البحرين بقيادة الملك البحريني في خدمة الأمن والاستقراروالسلام الإقليمي مؤكدة أن مملكة البحرين شريك إستراتيجي مهم للولايات المتحدة وتربط بينهما علاقات صداقة راسخة في مختلفالمجالات.
ومن ناحيته أشاد ولي العهد البحريني بعمق علاقات الشراكة التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين معربا عن شكره لجهود نائبةالرئيس الأمريكي في توطيد روابط الصداقة البحرينية الأمريكية.
وكان ديوان ولي العهد البحريني قد اعلن الثلاثاء الماضي أن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس الصديقة ستقوم بزيارة رسمية إلى مملكةالبحرين يوم الخميس 16 يناير الجاري سيلتقي خلالها ملك البحرين وولي عهده. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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