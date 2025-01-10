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عاهل البحرين يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي علاقات التعاون الوطيدة

1/10/2025 2:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 10 - 1 (كونا) بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الجمعة العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها وتنميتها.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ملك البحرين اشاد خلال اتصال هاتفي تلقاه من هاريس بعمق علاقات الشراكة التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والتي تستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة والتفاهم والتعاون والتنسيق المشترك على جميع المستويات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة معربا عن شكره لجهودها في توطيد روابط الصداقة البحرينية - الأمريكية.
وأعربت هاريس عن بالغ تقديرها لدور مملكة البحرين في تعزيز وترسيخ علاقات التعاون والصداقة الوثيقة مع بلادها في كافة المجالاتبما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأكدت هاريس أن البحرين شريك إستراتيجي مهم للولايات المتحدة مثمنة دورها الحيوي في خدمة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.
واضافت الوكالة ان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جرى خلاله استعراض العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.
واوضحت ان نائب الرئيس الأمريكي أعربت عن بالغ تقديرها لدور مملكة البحرين بقيادة الملك البحريني في خدمة الأمن والاستقراروالسلام الإقليمي مؤكدة أن مملكة البحرين شريك إستراتيجي مهم للولايات المتحدة وتربط بينهما علاقات صداقة راسخة في مختلفالمجالات.
ومن ناحيته أشاد ولي العهد البحريني بعمق علاقات الشراكة التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين معربا عن شكره لجهود نائبةالرئيس الأمريكي في توطيد روابط الصداقة البحرينية الأمريكية.
وكان ديوان ولي العهد البحريني قد اعلن الثلاثاء الماضي أن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس الصديقة ستقوم بزيارة رسمية إلى مملكةالبحرين يوم الخميس 16 يناير الجاري سيلتقي خلالها ملك البحرين وولي عهده. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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