حكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب مع إدانته في قضية الأموال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- قضت محكمة نيويورك اليوم الجمعة بالإفراج عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
"من دون أي شرط" في القضية المعروفة بـ"أموال الصمت" التي تنظرها المحكمة.
ويجنب هذا الحكم ترامب السجن أو دفع غرامة مالية أو الخضوع للمراقبة لكنه يثبت وضعه القانوني كـ "مدان" في القضية قبل 10 أيام فقط من أدائه اليمين الدستورية لولايته الثانية.
وقال القاضي خوان ميرشان خلال النطق بالحكم إن الحماية القانونية للرئاسة "لا تقلل من خطورة الجريمة أو تبرر ارتكابها بأي شكل من الأشكال" مضيفا أن "السلطة الوحيدة التي لا توفرها (الحماية الرئاسية لترامب) هي سلطة محو حكم هيئة المحلفين".
وجرى الاعلان عن الحكم بعد عقد جلسة استماع افتراضية قصيرة تعهد بعدها محاموه بالاستئناف واصفين الحكم بأنه "يوم حزين لهذا البلد".
كما جاء غداة رفض المحكمة العليا الأمريكية طلبا تقدم به ترامب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.
وفي رد فعل على الحكم شن ترامب هجوما على الديمقراطيين الذين طالما اتهمهم بتلفيق القضايا له ووصف المحكمة بأنها "مسرحية هزلية حقيرة".
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في منشور على منصة تروث سوشال "لقد خسر الديمقراطيون الراديكاليون مطاردة ساحرات أخرى مثيرة للشفقة وغير أمريكية" وأضاف "لم تكن هناك قضية أبدا".
وأكد "كان حدث اليوم مسرحية هزلية حقيرة والآن بعد أن انتهى سنستأنف ضد الخدعة التي لا أساس لها ونستعيد ثقة الأمريكيين في نظام العدالة". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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