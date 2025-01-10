Friday, 10 January 2025 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب مع إدانته في قضية الأموال

1/10/2025 2:37:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 1 (كونا) -- قضت محكمة نيويورك اليوم الجمعة بالإفراج عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "من دون أي شرط" في القضية المعروفة بـ"أموال الصمت" التي تنظرها المحكمة.
ويجنب هذا الحكم ترامب السجن أو دفع غرامة مالية أو الخضوع للمراقبة لكنه يثبت وضعه القانوني كـ "مدان" في القضية قبل 10 أيام فقط من أدائه اليمين الدستورية لولايته الثانية.
وقال القاضي خوان ميرشان خلال النطق بالحكم إن الحماية القانونية للرئاسة "لا تقلل من خطورة الجريمة أو تبرر ارتكابها بأي شكل من الأشكال" مضيفا أن "السلطة الوحيدة التي لا توفرها (الحماية الرئاسية لترامب) هي سلطة محو حكم هيئة المحلفين".
وجرى الاعلان عن الحكم بعد عقد جلسة استماع افتراضية قصيرة تعهد بعدها محاموه بالاستئناف واصفين الحكم بأنه "يوم حزين لهذا البلد".
كما جاء غداة رفض المحكمة العليا الأمريكية طلبا تقدم به ترامب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.
وفي رد فعل على الحكم شن ترامب هجوما على الديمقراطيين الذين طالما اتهمهم بتلفيق القضايا له ووصف المحكمة بأنها "مسرحية هزلية حقيرة".
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في منشور على منصة تروث سوشال "لقد خسر الديمقراطيون الراديكاليون مطاردة ساحرات أخرى مثيرة للشفقة وغير أمريكية" وأضاف "لم تكن هناك قضية أبدا".
وأكد "كان حدث اليوم مسرحية هزلية حقيرة والآن بعد أن انتهى سنستأنف ضد الخدعة التي لا أساس لها ونستعيد ثقة الأمريكيين في نظام العدالة". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



MENAFN10012025000071011013ID1109077634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث