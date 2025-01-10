العربي يفوز على كاظمة بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري (زين) الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 1 (كونا) -- فاز النادي العربي اليوم الجمعة على مضيفه نادي كاظمة بثلاثة اهداف دون رد في ختام مباريات
الجولة العاشرة من دوري (زين) الممتاز لكرة القدم.
وعلى استاد الصداقة والسلام تفوق العربي على مضيفه كاظمة محققا فوزا مهما في صراع المنافسة على اللقب بعد سيطرته على معظم مجريات المباراة واسفرت عن تسجيل ثلاثة اهداف نظيفة.
وافتتح التسجيل للعربي اللاعب حمزة خابا بالدقيقة ال33 ثم عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة ال50 في حين اختتم اللاعب سلمان العوضي اهداف فريقه بالدقيقة ال85.
ورفع العربي رصيده الى 27 نقطة بالمركز الثاني متساويا مع المتصدر الكويت الذي يفوقه بفارق الاهداف في حين بقي كاظمة على نقاطه العشر بالمركز السابع.
واسفرت نتائج الجولة عن فوز كل من القادسية والفحيحيل والسالمية والتضامن والعربي على الكويت وخيطان والنصر واليرموك وكاظمة على التوالي.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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