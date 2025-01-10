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بريطانيا تنضم إلى أقسى عقوبات أمريكية على النفط الروسي

1/10/2025 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 1 (كونا) -- فرضت بريطانيا عقوبات على عملاقي الطاقة الروسيين "غاز بروم- نفط" و "سورغو تنفتي غاز" لتنضم بذلك إلى الحزمة الشديدة وغير المسبوقة من العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة على قطاع الطاقة الروسي في مسعى لإعاقة الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها إن العقوبات البريطانية والأمريكية المباشرة استهدفت شركتي "غازبروم نفط " و "سورغو تنفتي غاز" اللتين تنتجان مجتمعتين أكثر من مليون برميل نفط يوميا بقيمة 23 مليار دولار في العام.
وأضاف البيان نقلا عن وزير الخارجية ديفيد لامي ان "إيرادات النفط هي شريان الحياة لاقتصاد حرب بوتين ولن نسمح لأرباح النفط بتعريض أرواح الاوكرانيين للخطر" مشددا على ان هذه العقوبات تسهم في الحفاظ على ديمقراطية بريطانيا وامنها.
وتعهد لامي بمواصلة العمل مع الشركاء في الولايات المتحدة لتضييق الخناق على الحرب في أوكرانيا ولاسيما عبر ممارسة الضغط على "أسطول الشبح" لناقلات النفط الروسي.
وفرضت بريطانيا في شهر ديسمبر الماضي عقوبات ضد 20 ناقلة نفط في (الاسطول الشبح) الروسي قامت بنقل أربعة ملايين برميل نفط في عام 2024 ليرفع عدد الناقلات الروسية التي شملتها العقوبات البريطانية إلى 93 ناقلة.
وشكلت عوائد النفط الروسي نحو ربع ميزانية روسيا في عام 2023 ومن المتوقع أن تضعف العقوبات المفروضة على هاتين الشركتين إيرادات النفط الروسية.
وقبل قليل أعلنت الولايات المتحدة أشد حزمة عقوبات على قطاع النفط والغاز في روسيا تشمل أكثر من 200 كيان وشخص وتحظر أكثر من 180 سفينة على علاقة بعمليات الإنتاج والتصدير في قطاع الطاقة الروسي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن هذه "الإجراءات الشاملة" التي اتخذتها تأتي في سياق الوفاء بالتزام مجموعة الدول السبع بخفض الإيرادات الروسية من الطاقة بما في ذلك حظر اثنين من كبار منتجي النفط الروسيين".
وأشارت إلى فرض عقوبات على عدد غير مسبوق من السفن التي تنقل النفط (الروسي) وكثير منها جزء (مما يوصف بأنه) أسطول الظل." وذلك بالإضافة إلى "تجار النفط الروسي الغامضين ومقدمي خدمات حقول النفط في روسيا ومسؤولي الطاقة الروس".
ونوهت بأن بريطانيا قد انضمت إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على "اثنين من كبار منتجي النفط الروس".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أصدره على وقوف الولايات المتحدة "جنبا إلى جنب مع مجموعة الدول السبع والشركاء الآخرين للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها غير القانونية على أوكرانيا" . (النهاية)

ن ب ش / ه س ص



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