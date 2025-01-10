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رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد دعم تنفيذ أولويات وأهداف منظمة التعاون الإسلامي

1/10/2025 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 10 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة دعم بلاده الكامل لتعزيز تنفيذ الأولويات والأهداف المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في اسلام اباد حيث شدد على ضرورة جعل تلك الأولويات والأهداف أكثر فعالية لتصبح الصوت الجماعي للأمة الإسلامية.
وأعرب عن تقديره لموقف المنظمة المبدئي ودعمها المستمر لحل النزاع في اقيلم (جامو وكشمير) وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.
وفيما يتعلق بقضية فلسطين دان رئيس الوزراء الباكستاني بشدة حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا الحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة وضمان تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة على نطاق واسع.
وتوجه بالشكر الى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على مشاركته في المؤتمر الدولي حول تعليم الفتيات في المجتمعات الإسلامية والذي يقام في اسلام اباد على مدى يومين بدءا من يوم غد السبت لافتا الى ان هذه المبادرة تهدف الى حشد الجهود لتحسين التعليم وتمكين المرأة في العالم الإسلامي.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إن المؤتمر المذكور يجسد الدور القيادي لباكستان في القضايا ذات الأهمية للأمة الإسلامية.
وأكد طه "دعم المنظمة الكامل للشعب الكشميري في نضاله المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير" كما أطلع رئيس الوزراء على الجهود الدبلوماسية الجارية لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على أن منظمة التعاون الإسلامي يجب أن تستمر في الضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار الفوري في غزة معتبرا أن معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين أمر أساسي لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أفغانستان وازدياد ظاهرة الإسلاموفوبيا. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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