رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد دعم تنفيذ أولويات وأهداف منظمة التعاون الإسلامي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 10 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة دعم بلاده الكامل لتعزيز تنفيذ الأولويات والأهداف المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في اسلام اباد حيث شدد على ضرورة جعل تلك الأولويات والأهداف أكثر فعالية لتصبح الصوت الجماعي للأمة الإسلامية.
وأعرب عن تقديره لموقف المنظمة المبدئي ودعمها المستمر لحل النزاع في اقيلم (جامو وكشمير) وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.
وفيما يتعلق بقضية فلسطين دان رئيس الوزراء الباكستاني بشدة حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا الحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة وضمان تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة على نطاق واسع.
وتوجه بالشكر الى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على مشاركته في المؤتمر الدولي حول تعليم الفتيات في المجتمعات الإسلامية والذي يقام في اسلام اباد على مدى يومين بدءا من يوم غد السبت لافتا الى ان هذه المبادرة تهدف الى حشد الجهود لتحسين التعليم وتمكين المرأة في العالم الإسلامي.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إن المؤتمر المذكور يجسد الدور القيادي لباكستان في القضايا ذات الأهمية للأمة الإسلامية.
وأكد طه "دعم المنظمة الكامل للشعب الكشميري في نضاله المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير" كما أطلع رئيس الوزراء على الجهود الدبلوماسية الجارية لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على أن منظمة التعاون الإسلامي يجب أن تستمر في الضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار الفوري في غزة معتبرا أن معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين أمر أساسي لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أفغانستان وازدياد ظاهرة الإسلاموفوبيا. (النهاية)
س ب ك / ر ج
MENAFN10012025000071011013ID1109077631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.