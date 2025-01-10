الرئيس المصري: أعلى درجات الاستعداد في ظل تطورات المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 10 - 1 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التطورات التي تشهدها الحدود المصرية المختلفة والأحداث الإقليمية والدولية تستدعي أعلى درجات الاستعداد.
وخلال تصريحات أدلى بها خلال زيارته الأكاديمية العسكرية المصرية دعا السيسي إلى "التفاني في التدريب والوصول إلى أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد تجاه ما يحدث في المنطقة".
وتابع "أمر في منتهى الأهمية ولن يتم اكتسابه إلا بالعمل الشاق الحقيقي" مشيرا في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي على غزة والظروف الصعبة على الحدود المصرية المختلفة. (النهاية)
ا س م / ه س ص
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