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الرئيس المصري: أعلى درجات الاستعداد في ظل تطورات المنطقة

1/10/2025 2:37:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 1 (كونا) -- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التطورات التي تشهدها الحدود المصرية المختلفة والأحداث الإقليمية والدولية تستدعي أعلى درجات الاستعداد.
وخلال تصريحات أدلى بها خلال زيارته الأكاديمية العسكرية المصرية دعا السيسي إلى "التفاني في التدريب والوصول إلى أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد تجاه ما يحدث في المنطقة".
وتابع "أمر في منتهى الأهمية ولن يتم اكتسابه إلا بالعمل الشاق الحقيقي" مشيرا في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي على غزة والظروف الصعبة على الحدود المصرية المختلفة. (النهاية)

ا س م / ه س ص



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