رئيس وزراء باكستان يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 10 - 1 (كونا) -- أشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الجمعة بجهود رابطة العالم الإسلامي في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام عالميا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى في إسلام آباد.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء الباكستاني أقر شريف بجهود المنظمة في الدفاع عن الأهداف المشتركة للعالم الإسلامي فضلا عن تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الأديان والمعتقدات والحضارات.
وأكد مجددا دعم باكستان لأهداف وغايات رابطة العالم الإسلامي مضيفا أن باكستان ستواصل العمل من أجل استكمال المشاريع المشتركة في الوقت المناسب وخاصة إنشاء متحف السيرة النبوية في باكستان.
وفي تعليقه على المؤتمر الدولي المقبل لتعليم الفتيات في المجتمعات الإسلامية أعرب شهباز شريف عن تقديره لدعم الرابطة من خلال المشاركة في استضافة المؤتمر.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء أشار أيضا إلى العلاقات الأخوية الباكستانية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية وأعرب عن تمنياته الطيبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي تصريحاته شكر الأمين العام حكومة باكستان على تعاونها مع رابطة العالم الإسلامي في عمل الترتيبات اللازمة للمؤتمر.
كما أعرب عن تقديره لالتزام باكستان وجهودها في تعزيز أهداف العالم الإسلامي على المستوى العالمي مع مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان والأمة الإسلامية.
وقال إن علماء وأكاديميين بارزين من مختلف المذاهب الفكرية من جميع أنحاء العالم سيشاركون في المؤتمر.
وعلاوة على ذلك ناقش الجانبان الوضع في الشرق الأوسط وأدانا الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأبرياء وحثا المجتمع الدولي على القيام بدوره في تحسين الوضع. (النهاية)
س ب ك / م م ج
MENAFN10012025000071011013ID1109077629
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