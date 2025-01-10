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رئيس وزراء باكستان يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام

1/10/2025 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 10 - 1 (كونا) -- أشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الجمعة بجهود رابطة العالم الإسلامي في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام عالميا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى في إسلام آباد.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء الباكستاني أقر شريف بجهود المنظمة في الدفاع عن الأهداف المشتركة للعالم الإسلامي فضلا عن تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الأديان والمعتقدات والحضارات.
وأكد مجددا دعم باكستان لأهداف وغايات رابطة العالم الإسلامي مضيفا أن باكستان ستواصل العمل من أجل استكمال المشاريع المشتركة في الوقت المناسب وخاصة إنشاء متحف السيرة النبوية في باكستان.
وفي تعليقه على المؤتمر الدولي المقبل لتعليم الفتيات في المجتمعات الإسلامية أعرب شهباز شريف عن تقديره لدعم الرابطة من خلال المشاركة في استضافة المؤتمر.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء أشار أيضا إلى العلاقات الأخوية الباكستانية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية وأعرب عن تمنياته الطيبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي تصريحاته شكر الأمين العام حكومة باكستان على تعاونها مع رابطة العالم الإسلامي في عمل الترتيبات اللازمة للمؤتمر.
كما أعرب عن تقديره لالتزام باكستان وجهودها في تعزيز أهداف العالم الإسلامي على المستوى العالمي مع مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان والأمة الإسلامية.
وقال إن علماء وأكاديميين بارزين من مختلف المذاهب الفكرية من جميع أنحاء العالم سيشاركون في المؤتمر.
وعلاوة على ذلك ناقش الجانبان الوضع في الشرق الأوسط وأدانا الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأبرياء وحثا المجتمع الدولي على القيام بدوره في تحسين الوضع. (النهاية)

س ب ك / م م ج




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