البزور يعود إلى تدريب فريق شباب الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - عاد وسيم البزور للإشراف على تدريب فريق شباب الأردن، خلفا للمدرب السابق رائد عساف، الذي انتهى ارتباطه بالنادي مؤخرا، حيث ستكون مهمة المدرب الجديد، تحسين نتائج الفريق في مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويستهدف البزور المحافظ على مكان شباب الأردن في دوري المحترفين بنهاية الموسم، في ظل قرار اتحاد الكرة بتهبيط 4 فرق الموسم الحالي، حيث يقف الفريق في المركز السادس برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين و4 خسارات، مما يفرض على الجهاز الفني الجديد تقديم الفريق بشكل يلبي طموحات المرحلة التنافسية المقبلة.
وسبق للبزور الذي مثل شباب الأردن لاعبا، أن تواجد في الأجهزة الفنية لفرق شباب الأردن، حين عمل مدربا لفريق تحت 19 سنة، وكذلك تسلم تدريب السيدات، ومساعدا للمدير الفني محمود الحديد 2018، وعاد لتدريب شباب الأردن في الموسم قبل الماضي في مرحلة الإياب، ونجح بالوقوف بالفريق بالمركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 33 نقطة.
وتوجه البزور في الموسم التالي لقيادة فريق الرمثا، واحتل الفريق تحت إشرافه المركز الرابع بالدوري برصيد 34 نقطة، وجددت إدارة النادي الثقة به، قبل أن يترك المهمة موخرا، ليخلفه المدير الفني الجديد المونتينيجري ميليان رادوفيتش.
كما سبق للبزور أن عمل مدربا عاما لفريق لفريق الفيصلي برفقة المدير الفني هيثم الشبول قبل عدة مواسم. ويعتبر البزور، المدرب الثالث الذي يقود فريق شباب الأردن في الموسم الحالي، حين سبقه المدرب محمود شلباية، والمدرب رائد عساف.
وينضم شباب الأردن إلى قائمة العديد من أندية المحترفين، التي تعاني من عدم الاستقرار الفني وتعدد القيادات الفنية في موسم واحد، ما يجعل المدربين على أعصابهم، مع غياب الأمان الوظيفي في مهنة المتاعب، الأمر الذي يعلق“جرس الإنذار” خوفا من تفشي الظاهرة التي تهدد المستوى العام للمنافسات المحلية.
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