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البزور يعود إلى تدريب فريق شباب الأردن

1/10/2025 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - عاد وسيم البزور للإشراف على تدريب فريق شباب الأردن، خلفا للمدرب السابق رائد عساف، الذي انتهى ارتباطه بالنادي مؤخرا، حيث ستكون مهمة المدرب الجديد، تحسين نتائج الفريق في مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويستهدف البزور المحافظ على مكان شباب الأردن في دوري المحترفين بنهاية الموسم، في ظل قرار اتحاد الكرة بتهبيط 4 فرق الموسم الحالي، حيث يقف الفريق في المركز السادس برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين و4 خسارات، مما يفرض على الجهاز الفني الجديد تقديم الفريق بشكل يلبي طموحات المرحلة التنافسية المقبلة.
وسبق للبزور الذي مثل شباب الأردن لاعبا، أن تواجد في الأجهزة الفنية لفرق شباب الأردن، حين عمل مدربا لفريق تحت 19 سنة، وكذلك تسلم تدريب السيدات، ومساعدا للمدير الفني محمود الحديد 2018، وعاد لتدريب شباب الأردن في الموسم قبل الماضي في مرحلة الإياب، ونجح بالوقوف بالفريق بالمركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 33 نقطة.
وتوجه البزور في الموسم التالي لقيادة فريق الرمثا، واحتل الفريق تحت إشرافه المركز الرابع بالدوري برصيد 34 نقطة، وجددت إدارة النادي الثقة به، قبل أن يترك المهمة موخرا، ليخلفه المدير الفني الجديد المونتينيجري ميليان رادوفيتش.
كما سبق للبزور أن عمل مدربا عاما لفريق لفريق الفيصلي برفقة المدير الفني هيثم الشبول قبل عدة مواسم. ويعتبر البزور، المدرب الثالث الذي يقود فريق شباب الأردن في الموسم الحالي، حين سبقه المدرب محمود شلباية، والمدرب رائد عساف.
وينضم شباب الأردن إلى قائمة العديد من أندية المحترفين، التي تعاني من عدم الاستقرار الفني وتعدد القيادات الفنية في موسم واحد، ما يجعل المدربين على أعصابهم، مع غياب الأمان الوظيفي في مهنة المتاعب، الأمر الذي يعلق“جرس الإنذار” خوفا من تفشي الظاهرة التي تهدد المستوى العام للمنافسات المحلية.

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