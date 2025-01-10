Friday, 10 January 2025 07:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس وزراء أوكرانيا: لن نوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا

1/10/2025 9:04:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن حكومته لا تخطط لوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "دروجبا"، وذلك بخلاف إيقاف إمدادات الغاز.
وأوضح شميغال في كلمة أمام مجلس الرادا (البرلمان) اليوم الجمعة أن وقف نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" سيشكل انتهاكا مباشرا من قبل أوكرانيا لمعاهدة ميثاق الطاقة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "لا يتعلق الأمر بفرض عقوبات مالية، بل بانتهاك اتفاقية الشراكة".
وأضاف شميغال أن نقل النفط الروسي يتوافق أيضا مع نظام العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، والذي يسمح بتوريد النفط إلى هنغاريا وسلوفاكيا، وأشار إلى أن وقف النقل سيجعل أوكرانيا تواجه دعاوى من الدول المتضررة أمام التحكيم الدولي لتسوية النزاع، بالإضافة إلى توقف المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أوكرانيا أوقفت ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا اعتبارا من 1 يناير، بعدما رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.
وفي هذا السياق، دعا عدد من السياسيين الأوكرانيين إلى إيقاف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" أيضا.
روسيا اليوم








MENAFN10012025000208011052ID1109076832

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث