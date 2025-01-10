الدولار يحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يتجه الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، لتمديد أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية له في أكثر من عام، مدعوما بارتفاع عوائد السندات وتوقعات ببيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني هذا الأسبوع ليصل إلى 158.03 ين، كما زاد بأكثر من 1بالمئة أمام الجنيه الإسترليني، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا وسط مخاوف بشأن الأوضاع المالية في بريطانيا.
كما يتجه الدولار لتسجيل أداء مستقر بشكل عام مقابل اليورو، الذي سجل 1.0926 دولار، مع تحقيق مكاسب طفيفة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ويحقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ سلسلة استمرت 11 أسبوعا في عام 2023، وذلك في ظل علامات تشير إلى قوة الاقتصاد الأميركي مقارنة بضعف الأداء الاقتصادي في مناطق أخرى.
واستقر المؤشر في التداولات الصباحية في آسيا اليوم الجمعة، لكنه ارتفع على مدار الأسبوع بنسبة 0.25 بالمئة ليصل إلى 109.18.
بترا
MENAFN10012025000208011052ID1109076831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.