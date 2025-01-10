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الدولار يحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

1/10/2025 9:04:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتجه الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، لتمديد أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية له في أكثر من عام، مدعوما بارتفاع عوائد السندات وتوقعات ببيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني هذا الأسبوع ليصل إلى 158.03 ين، كما زاد بأكثر من 1بالمئة أمام الجنيه الإسترليني، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا وسط مخاوف بشأن الأوضاع المالية في بريطانيا.
كما يتجه الدولار لتسجيل أداء مستقر بشكل عام مقابل اليورو، الذي سجل 1.0926 دولار، مع تحقيق مكاسب طفيفة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ويحقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ سلسلة استمرت 11 أسبوعا في عام 2023، وذلك في ظل علامات تشير إلى قوة الاقتصاد الأميركي مقارنة بضعف الأداء الاقتصادي في مناطق أخرى.
واستقر المؤشر في التداولات الصباحية في آسيا اليوم الجمعة، لكنه ارتفع على مدار الأسبوع بنسبة 0.25 بالمئة ليصل إلى 109.18.
بترا









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