فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق بالجامع الأموي بدمشق - فيديو

فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق بالجامع الأموي بدمشق - فيديو
التاريخ
1/10/2025 8:10:23 AM
(MENAFN
- Khaberni)
�ب“عزيمة طعام” أقامها الشيف أبو عمر، المشهور على منصات التواصل الاجتماعي. وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل، فقد تسببت العزيمة التي حضرها عدد كبير من الأفراد بحالات اختناق فيما وردت أنباء عن حالة وفاة مما اضطر الأمن لإطلاق النار في الهواء لتفريق التجمعات. وكان الشيف أبو عمر قد نشر عبر حسابه على“يوتيوب” و”انستغرام” مقاطع فيديو توثق فيه عملية التحضير للعزيمة في الجامع الأموي.
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