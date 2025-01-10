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فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق بالجامع الأموي بدمشق - فيديو

1/10/2025 8:10:23 AM

(MENAFN- Khaberni)

�ب“عزيمة طعام” أقامها الشيف أبو عمر، المشهور على منصات التواصل الاجتماعي. وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل، فقد تسببت العزيمة التي حضرها عدد كبير من الأفراد بحالات اختناق فيما وردت أنباء عن حالة وفاة مما اضطر الأمن لإطلاق النار في الهواء لتفريق التجمعات. وكان الشيف أبو عمر قد نشر عبر حسابه على“يوتيوب” و”انستغرام” مقاطع فيديو توثق فيه عملية التحضير للعزيمة في الجامع الأموي.


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