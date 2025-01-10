أسعار الذهب تعزز مكاسبها وترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر - جريدة البورصة

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عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس لتصل إلى أعلى مستوى في قرابة أربعة أسابيع، مع استقرار الدولار، عقب بيانات أشارت إلى أن سوق العمل الأمريكي كافح في العام الماضي وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.8% أو 21.7 دولار إلى 2694.1 دولار للأوقية، لتتجاوز أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.
وأظهرت بيانات، صدرت اليوم، عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، ارتفاع خطط تسريح العمالة في الولايات المتحدة بنسبة 5.5% العام الماضي إلى 761.358 ألف عملية تسريح، مع انخفاض خطط التوظيف لأدنى مستوى منذ عام 2015.
ويترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف الشهري، الجمعة، لتكوين صورة أوضح عن سوق العمل، وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 160 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بإضافته 227 ألفاً في نوفمبر.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076405
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