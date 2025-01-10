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أسعار الذهب تعزز مكاسبها وترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر - جريدة البورصة

1/10/2025 7:29:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بريطانيا تسعى إلى تهدئة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 المغرب يسجل رقمًا قياسيًا ويستقبل 17.4 مليون سائح فى 2024 انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع ترقب بيانات الوظائف

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس لتصل إلى أعلى مستوى في قرابة أربعة أسابيع، مع استقرار الدولار، عقب بيانات أشارت إلى أن سوق العمل الأمريكي كافح في العام الماضي وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.8% أو 21.7 دولار إلى 2694.1 دولار للأوقية، لتتجاوز أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات، صدرت اليوم، عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، ارتفاع خطط تسريح العمالة في الولايات المتحدة بنسبة 5.5% العام الماضي إلى 761.358 ألف عملية تسريح، مع انخفاض خطط التوظيف لأدنى مستوى منذ عام 2015.

ويترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف الشهري، الجمعة، لتكوين صورة أوضح عن سوق العمل، وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 160 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بإضافته 227 ألفاً في نوفمبر.

المصدر:

MENAFN10012025000202011048ID1109076405

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