الكوارث الطبيعية تكبد شركات التأمين 140 مليار دولار خسائر خلال 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تكبدت شركات التأمين العامية خسائر فادحة في عام 2024 جراء الأعاصير والكوارث الطبيعية، حيث وصفت الخسائر بأنها الأعلى منذ عام 2017، وأكثر من ضعف متوسط الـ 30 عامًا الماضية، وفق بيانات مجموعة“ميونيخ ري” الألمانية أكبر شركات إعادة التأمين عالميا والمتخصصة في تغطية المخاطر الكبرى كالكوارث الطبيعية.

وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة“بلومبيرج”، فقد تجاوزت الخسائر التي تغطيها شركات التأمين في عام 2024 جراء الكوارث الطبيعية 140 مليار دولار.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع بريطانيا تسعى إلى تهدئة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 المغرب يسجل رقمًا قياسيًا ويستقبل 17.4 مليون سائح فى 2024

وأشار التقرير إلى أن العام الحالي بدأ بحرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس، والتي يُتوقع أن تكون الأكثر تكلفة في التاريخ من حيث الخسائر المالية.

وأكد العلماء، بما بمن فيهم توبياس جريم كبير علماء المناخ في مجموعة“ميونيخ ري”، أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة تواتر وشدة الكوارث الجوية.

وقال جريم إن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث سجل متوسط درجة الحرارة العالمية 1.62 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزًا عتبة الـ 1.5 درجة الحرجة.

وشدد على أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة هطول الأمطار الغزيرة واشتداد قوة الأعاصير المدارية بسرعة أكبر.

وبلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 320 مليار دولار العام الماضي، حيث شكلت الكوارث الجوية 93% من الخسائر الإجمالية، و97% من الخسائر المؤمن عليها.

والخسائر المؤمن عليها هي الخسائر أو الأضرار التي تتعرض لها الممتلكات أو الأفراد أو الأعمال، وتكون مشمولة بالتغطية من قِبل شركة التأمين وفقًا لبنود وثيقة التأمين.

وتشمل هذه الخسائر التعويضات التي تدفعها شركات التأمين لتغطية الأضرار الناتجة عن أحداث معينة، مثل الكوارث الطبيعية (الأعاصير، الزلازل، الفيضانات)، الحوادث، أو أي مخاطر أخرى منصوص عليها في العقد. المصدر: