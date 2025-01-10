المركزى الصينى يعلق عمليات شراء السندات الحكومية - جريدة البورصة

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علق البنك المركزي الصيني عمليات شراء سندات الخزانة، وأشار إلى انخفاض المعروض عن الطلب في السوق كسبب وراء تلك الخطوة.
وذكر البنك في بيانه أنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة في الوقت المناسب اعتمادًا على العرض والطلب في سوق السندات الحكومية.
وذلك بعد أشهر فقط من بدء بنك الشعب الصيني شراء السندات كجزء من التدابير الرامية إلى تحسين إدارة السيولة، ما أثار تكهنات بأن تلك الخطوة كانت تهدف للدفاع عن العملة المتراجعة.
ويرى محللون حسبما نقلت“رويترز” إن تلك الخطوة تتزامن مع عمليات بيع قوية في أسواق السندات الرئيسية الأخرى حول العالم، وتشير إلى أن البنك المركزي الصيني يحاول ضمان ارتفاع العائدات المحلية أيضًا.
وذكر“كين تشيونج” كبير استراتيجي النقد الأجنبي الآسيوي لدى“ميزوهو” أن هذه الخطوة تعكس انزعاج السلطات من انخفاض عائدات السندات الحكومية، حسبما نقلت“ بلومبرج “.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076395
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