المركزى الصينى يعلق عمليات شراء السندات الحكومية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع أسعار النفط إثر توقعات زيادة الطلب لأغراض التدفئة الأسهم اليابانية تواصل تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي الأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025

علق الصيني عمليات شراء سندات الخزانة، وأشار إلى انخفاض المعروض عن الطلب في السوق كسبب وراء تلك الخطوة.

وذكر البنك في بيانه أنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة في الوقت المناسب اعتمادًا على العرض والطلب في سوق السندات الحكومية.

وذلك بعد أشهر فقط من بدء بنك الشعب الصيني شراء السندات كجزء من التدابير الرامية إلى تحسين إدارة السيولة، ما أثار تكهنات بأن تلك الخطوة كانت تهدف للدفاع عن العملة المتراجعة.

ويرى محللون حسبما نقلت“رويترز” إن تلك الخطوة تتزامن مع عمليات بيع قوية في أسواق السندات الرئيسية الأخرى حول العالم، وتشير إلى أن البنك المركزي الصيني يحاول ضمان ارتفاع العائدات المحلية أيضًا.

وذكر“كين تشيونج” كبير استراتيجي النقد الأجنبي الآسيوي لدى“ميزوهو” أن هذه الخطوة تعكس انزعاج السلطات من انخفاض عائدات السندات الحكومية، حسبما نقلت“ بلومبرج “.

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