المركزى المكسيكى يبحث خفض الفائدة بشكل أكبر مع تراجع التضخم - جريدة البورصة

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أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك المكسيك المركزي في ديسمبر، أن صناع السياسات بحثوا زيادة حجم التخفيضات في سعر الفائدة القياسي خلال الاجتماعات المستقبلية، مع تراجع التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وحسب التقرير الصادر الخميس، يمكن لصناع السياسات النظر في تعديلات هبوطية أكبر في بعض الاجتماعات، نظرًا للتقدم المحرز في خفض التضخم، وأشاروا إلى أنه من الضروري زيادة حجم تخفيضات الفائدة في بعض قرارات السياسة النقدية القادمة.
يأتي هذا بعدما أظهرت البيانات الرسمية التي نُشرت في وقت سابق اليوم، أن معدل التضخم السنوي في المكسيك انخفض بأكثر من المتوقع في ديسمبر، ليصل إلى 4.21%، ومقارنة بالمستهدف البالغ 3%، زائد أو ناقص نقطة مئوية واحدة.
بدأ بنك المكسيك دورة خفض أسعار الفائدة في مارس 2024 وسط تباطؤ التضخم، حيث أجرى 5 مرات خفض لتكاليف الاقتراض، وبمقدار 25 نقطة أساس للمرة، من المستوى القياسي البالغ 11.25% والذي وصل إليه في عام 2023.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076394
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