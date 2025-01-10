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المركزى المكسيكى يبحث خفض الفائدة بشكل أكبر مع تراجع التضخم - جريدة البورصة

1/10/2025 7:29:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025 تراجع أسهم شركات الشحن الأوروبية مع تجنب إضراب عمال الموانئ الأمريكية إيرباص تفشل فى تحقيق مستهدف التسليمات السنوى لعام 2024

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك المكسيك المركزي في ديسمبر، أن صناع السياسات بحثوا زيادة حجم التخفيضات في سعر الفائدة القياسي خلال الاجتماعات المستقبلية، مع تراجع التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وحسب التقرير الصادر الخميس، يمكن لصناع السياسات النظر في تعديلات هبوطية أكبر في بعض الاجتماعات، نظرًا للتقدم المحرز في خفض التضخم، وأشاروا إلى أنه من الضروري زيادة حجم تخفيضات الفائدة في بعض قرارات السياسة النقدية القادمة.

يأتي هذا بعدما أظهرت البيانات الرسمية التي نُشرت في وقت سابق اليوم، أن معدل التضخم السنوي في المكسيك انخفض بأكثر من المتوقع في ديسمبر، ليصل إلى 4.21%، ومقارنة بالمستهدف البالغ 3%، زائد أو ناقص نقطة مئوية واحدة.

بدأ بنك المكسيك دورة خفض أسعار الفائدة في مارس 2024 وسط تباطؤ التضخم، حيث أجرى 5 مرات خفض لتكاليف الاقتراض، وبمقدار 25 نقطة أساس للمرة، من المستوى القياسي البالغ 11.25% والذي وصل إليه في عام 2023.

المصدر:

MENAFN10012025000202011048ID1109076394

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