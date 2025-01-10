المغرب يسجل رقمًا قياسيًا ويستقبل 17.4 مليون سائح فى 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزارة السياحة المغربية، أن عدد السياح الذين توافدوا على المغرب خلال عام 2024، وصل إلى 17,4 مليون سائح، مما يمثل خطوة نحو الهدف الذي توقعته خارطة الطريق المغربية لعام 2026 بشأن استقطاب الحركة السياحية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن عدد السياح ارتفع في العام الماضي بحوالي 20%، أي بـ3 ملايين مقارنة بعام 2023.

موضوعاتبريطانيا تسعى إلى تهدئة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع ترقب بيانات الوظائف أسعار الذهب تعزز مكاسبها وترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23% كي يصل إلى 8.8 مليون سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا المغرب بنسبة 17% ليصل إلى 8.6 مليون سائح، ومثل السياح الأجانب نسبة 51% ومغاربة العالم نسبة 49%.

وأوضحت وزارة السياحة المغربية ،خلال البيان، أن الرقم المحقق في العام الماضي ارتفع بنسبة 35% مقارنة بعام 2019، مؤكدة على أن ذلك يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس موقع المغرب كأول وجهة سياحية في أفريقيا.

من جانبها، قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، إن هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17.4 مليون سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يشهده المغرب، مضيفة أن“هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي” .

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