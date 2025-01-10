المغرب يسجل رقمًا قياسيًا ويستقبل 17.4 مليون سائح فى 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت وزارة السياحة المغربية، أن عدد السياح الذين توافدوا على المغرب خلال عام 2024، وصل إلى 17,4 مليون سائح، مما يمثل خطوة نحو الهدف الذي توقعته خارطة الطريق المغربية لعام 2026 بشأن استقطاب الحركة السياحية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن عدد السياح ارتفع في العام الماضي بحوالي 20%، أي بـ3 ملايين مقارنة بعام 2023.
موضوعات متعلقة
بريطانيا تسعى إلى تهدئة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع ترقب بيانات الوظائف أسعار الذهب تعزز مكاسبها وترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر
ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23% كي يصل إلى 8.8 مليون سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا المغرب بنسبة 17% ليصل إلى 8.6 مليون سائح، ومثل السياح الأجانب نسبة 51% ومغاربة العالم نسبة 49%.
وأوضحت وزارة السياحة المغربية ،خلال البيان، أن الرقم المحقق في العام الماضي ارتفع بنسبة 35% مقارنة بعام 2019، مؤكدة على أن ذلك يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس موقع المغرب كأول وجهة سياحية في أفريقيا.
من جانبها، قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، إن هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17.4 مليون سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يشهده المغرب، مضيفة أن“هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي” .
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.