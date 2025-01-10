النفط يتحول للارتفاع وسط توقعات بنمو الطلب خلال الشتاء - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمسئول حكومى: مليار دولار وفرا فى استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء العام الماضى “المالية” تتحوط ضد مخاطر أسعار المواد البترولية المستوردة العام المالى الحالى مصر والأردن يتفقان على حصصهما من الغاز المستورد عبر سفينتى التغويز فى البلدين

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الخسارة التي منيت بها أمس، في ظل تقييم المستثمرين بيانات المخزونات في مقابل توقعات الطلب القوي والمدفوع ببرودة الطقس.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.50% أول 37 سنتًا إلى 76.53 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بأكثر من 1% أمس.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.45% أو 34 سنتًا إلى 73.66 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بأكثر من 1% أيضًا خلال تعاملات الأربعاء.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنها كشفت أيضًا عن ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات بأكثر من 6 ملايين برميل لكل منهما.

ومع ذلك، توقع محللو“جيه بي مورجان” أن ينمو الطلب العالمي على النفط في يناير الجاري بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي إلى 101.4 مليون برميل يوميًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة استخدام وقود التدفئة في نصف الكرة الشمالي.

وقال المحللون في مذكرة اليوم:“من المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط قويًا طوال يناير، مدفوعًا بظروف الشتاء الأكثر برودة من المعتاد والتي تعزز استهلاك وقود التدفئة، فضلًا عن بداية مبكرة لأنشطة السفر في الصين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة”.

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