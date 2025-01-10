النفط يتحول للارتفاع وسط توقعات بنمو الطلب خلال الشتاء - جريدة البورصة

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تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الخسارة التي منيت بها أمس، في ظل تقييم المستثمرين بيانات المخزونات في مقابل توقعات الطلب القوي والمدفوع ببرودة الطقس.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.50% أول 37 سنتًا إلى 76.53 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بأكثر من 1% أمس.
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.45% أو 34 سنتًا إلى 73.66 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بأكثر من 1% أيضًا خلال تعاملات الأربعاء.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنها كشفت أيضًا عن ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات بأكثر من 6 ملايين برميل لكل منهما.
ومع ذلك، توقع محللو“جيه بي مورجان” أن ينمو الطلب العالمي على النفط في يناير الجاري بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي إلى 101.4 مليون برميل يوميًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة استخدام وقود التدفئة في نصف الكرة الشمالي.
وقال المحللون في مذكرة اليوم:“من المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط قويًا طوال يناير، مدفوعًا بظروف الشتاء الأكثر برودة من المعتاد والتي تعزز استهلاك وقود التدفئة، فضلًا عن بداية مبكرة لأنشطة السفر في الصين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة”.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076391
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