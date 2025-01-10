انخفاض الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع تقلب عوائد السندات فى بريطانيا - جريدة البورصة

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تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات الجمعة، حيث امتدت التقلبات في سوق السندات البريطانية إلى الأسهم، مع مخاوف بشأن السياسات المالية الجديدة التي تتخذها الممكلة المتحدة.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% إلى 515 نقطة، مع وجود أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء.
كما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 8307 نقاط، واستقر نظيره“داكس” الألماني عند 20299 نقطة، ونزل“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7482 نقطة.
وتراجعت أسهم قطاع الشحن، مع انخفاض سهم“ميرسك” و”دي إس في” و”هاباج لويد” بأكثر من 1% لكل منهم، على إثر توصل عمال الموانئ في الولايات المتحدة إلى اتفاق لتجنب إضراب كان من المخطط له على طول موانئ الساحل الشرقي والجنوبي للبلاد.
وتتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني، حيث يُولي المستثمرون والشركات اهتمامًا بالسياسات المالية الجديدة التي ستشهد ارتفاع الضرائب وتكاليف الأعمال، والتي قد تنطوي على تزايد اقتراض الحكومة من سوق السندات لتعزيز إيراداتها.
أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل – ثلاثين عامًا – إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي هذا الأسبوع، كما وصل العائد على نظيرتها العشرية لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 الخميس.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076390
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