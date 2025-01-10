انخفاض الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع تقلب عوائد السندات فى بريطانيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتخام برنت يعزز مكاسبه عند التسوية ويرتفع 1% البنك المركزى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 23.2% فى ديسمبر الماضى “المالية” توضح الآلية الجديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين

تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات الجمعة، حيث امتدت التقلبات في سوق السندات البريطانية إلى الأسهم، مع مخاوف بشأن السياسات المالية الجديدة التي تتخذها الممكلة المتحدة.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% إلى 515 نقطة، مع وجود أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء.

كما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 8307 نقاط، واستقر نظيره“داكس” الألماني عند 20299 نقطة، ونزل“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7482 نقطة.

وتراجعت أسهم قطاع الشحن، مع انخفاض سهم“ميرسك” و”دي إس في” و”هاباج لويد” بأكثر من 1% لكل منهم، على إثر توصل عمال الموانئ في الولايات المتحدة إلى اتفاق لتجنب إضراب كان من المخطط له على طول موانئ الساحل الشرقي والجنوبي للبلاد.

وتتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني، حيث يُولي المستثمرون والشركات اهتمامًا بالسياسات المالية الجديدة التي ستشهد ارتفاع الضرائب وتكاليف الأعمال، والتي قد تنطوي على تزايد اقتراض الحكومة من سوق السندات لتعزيز إيراداتها.

أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل – ثلاثين عامًا – إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي هذا الأسبوع، كما وصل العائد على نظيرتها العشرية لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 الخميس.

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