انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع ترقب بيانات الوظائف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبريطانيا تسعى إلى تهدئة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 المغرب يسجل رقمًا قياسيًا ويستقبل 17.4 مليون سائح فى 2024 أسعار الذهب تعزز مكاسبها وترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر

انخفضت عوائد السندات الأمريكية خلال الخميس المختصرة، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف، في ظل مخاوف مسؤولي الفيدرالي من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” على التضخم.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة – ثلاث نقاط أساس إلى 4.268%.

فيما انخفض العائد على السندات العشرية بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.666%، واستقر العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا عند 4.903%.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري، الجمعة، وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 160 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بإضافته 227 ألفاً في نوفمبر.

فيما أعرب صناع السياسة النقدية في محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر أمس، عن مخاوفهم إزاء التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”، وأشاروا إلى التحرك ببطء أكبر نحو خفض تكاليف الاقتراض بسبب حالة عدم اليقين.

ومن المقرر أن تُنهي سوق السندات الأمريكية تعاملاتها مبكرًا اليوم، حداداً على الرئيس الأسبق“جيمي كارتر” الذي تُقام له جنازة رسمية في العاصمة واشنطن.

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