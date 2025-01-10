انخفاض عوائد السندات الأمريكية مع ترقب بيانات الوظائف - جريدة البورصة

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انخفضت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات جلسة الخميس المختصرة، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف، في ظل مخاوف مسؤولي الفيدرالي من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” على التضخم.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة – ثلاث نقاط أساس إلى 4.268%.
فيما انخفض العائد على السندات العشرية بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.666%، واستقر العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا عند 4.903%.
ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري، الجمعة، وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 160 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بإضافته 227 ألفاً في نوفمبر.
فيما أعرب صناع السياسة النقدية في محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر أمس، عن مخاوفهم إزاء التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”، وأشاروا إلى التحرك ببطء أكبر نحو خفض تكاليف الاقتراض بسبب حالة عدم اليقين.
ومن المقرر أن تُنهي سوق السندات الأمريكية تعاملاتها مبكرًا اليوم، حداداً على الرئيس الأسبق“جيمي كارتر” الذي تُقام له جنازة رسمية في العاصمة واشنطن.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076389
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