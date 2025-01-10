مندوبا عن الملك، الأمير غازي يحضر جانبا من حفل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، اليوم الجمعة، جانبا من حفل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس، والتابعة للبطريركية اللاتينية في القدس والأردن، وذلك بحضور المبعوث الشخصي لقداسة البابا فرنسيس، الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان وغبطة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.



وفي بداية الحفل، ألقى البطريرك بيتسابالا كلمة شكر فيها جلالة الملك عبدالله الثاني على رعايته للأماكن المسيحية المقدسة في القدس والأردن وبالأخص على تطوير موقع المغطس الذي أصبح مهيئاً لاستقبال آلاف الحجاج المسيحيين من مختلف الطوائف ومن جميع أرجاء العالم.



كما وجه بيتسابالا التحية لمندوب جلالة الملك سمو الأمير غازي بن محمد وبصفته رئيس مجلس أمناء موقع المغطس على دعمه لبناء كنيسة مرموقة للاتين في الموقع.



وعبر البطريرك بيتسابالا عن شكره لقداسة البابا فرنسيس ممثلاً بالكاردينال بارولين، وللسيد نديم المعشر وعائلته على تبرعه السخي لتغطية معظم تكاليف بناء الكنيسة، ولممثلي الحكومة الهنغارية التي تبرعت بجزء من كلفة البناء، ولجميع المحسنين الذين ساهموا في هذا الإنجاز.



وقد أكد البطريرك بيتسابالا على رسالة الوحدة والمحبة التي تنطلق من هذا الموقع المقدس قائلاً: "إن الأردن أرض مقدّسة يأتي إليها الحجاج من كل بقاع الأرض"، داعيا الحجاج حول العالم لزيارة هذه الكنيسة وموقع المغطس ومواقع الحج المسيحي في الأردن.



وقد سلّم المتبرع الرئيسي للكنيسة نديم المعشر، بحضور مندوب جلالة الملك، مفاتيح الكنيسة للكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، معربا عن شكره جلالة الملك على توجهه بتخصيص قطعة أرض لغاية بناء كنيسة للاتين في المغطس، والتي تعد هدية للأردن ولكل من يحج إلى المغطس عبر الأجيال، مؤكدا أن الكنيسة ستعزز السياحة الدينية إلى المملكة.



وكان البابا بندكتس السادس عشر قد بارك حجر الأساس لهذه الكنيسة في 10 أيار 2009، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.