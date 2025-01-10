حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 1 (كونا) --
العاشر من يناير
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1962 - نادي العربي يتوج بلقب بطولة كأس أمير الكويت الأولى لكرة القدم
بفوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.
1966 - إشهار جمعية الهلال الأحمر الكويتي كهيئة مساندة للسلطات الرسمية في الجانب الإنساني وقد انضمت إلى الرابطة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في يونيو عام 1968.
2010 - افتتاح متحف التراث البحري الكويتي في منطقة شرق ويمثل جزءا مهما من تاريخ الحياة البحرية في الكويت.
2010 - الكويت تفوز بلقب البطولة العربية التاسعة للرماية التي أقيمت في البلاد بمشاركة 16 دولة عربية وحصد فيها الرماة الكويتيون 36 ميدالية متنوعة منها 18 ذهبية و12 فضية وست برونزيات.
2012 - وزير الصحة السابق الدكتور محمد الجارالله يجري أول عملية من نوعها في الكويت والخليج لمريضة لإزالة حلقة المعدة وعملية التكميم بواسطة الثقوب المختزلة.
2018 - شركة نفط الكويت تعلن تدشينها محطة الصابرية لإنتاج النفط والغاز الجوراسي شمالي البلاد، وإدخالها مرحلة التشغيل الفوري.
2018 - وزارة الصحة تعلن نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عاما بمشاركة فريق طبي ألماني متخصص ونخبة من الأطباء الكويتيين.
2019 - تدشين منفذ النويصيب الجمركي الحدودي مع السعودية بعد تطويره ليكون أول منفذ جمركي نموذجي في البلاد بتكلفة بلغت نحو 2ر3 مليون دينار.
2021 - لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية تعلن تحديد مصير 13 شهيدا من الأسرى والمفقودين الكويتييين بعد التعرف على هوياتهم بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية لرفات جُلبت من العراق.
2021 - وفاة الباحث والأديب والمؤرخ خالد الأنصاري عن عمر ناهز 81 عاما بعد رحلة عطاء أثرى خلالها الحياة الثقافية في البلاد.
2022 - الشركة الكويتية لنفط الخليج توقع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون السعودية لتصدير كميات الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة.
2022 - مجلس الوزراء يقرر تحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المئة على أن يعمل بالقرار من 12 يناير 2022 ارتباطا بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.(النهاية)
م ب ر / ن س ن
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