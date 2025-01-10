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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/10/2025 4:36:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 1 (كونا) --

العاشر من يناير

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1962 - نادي العربي يتوج بلقب بطولة كأس أمير الكويت الأولى لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.
1966 - إشهار جمعية الهلال الأحمر الكويتي كهيئة مساندة للسلطات الرسمية في الجانب الإنساني وقد انضمت إلى الرابطة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في يونيو عام 1968.
2010 - افتتاح متحف التراث البحري الكويتي في منطقة شرق ويمثل جزءا مهما من تاريخ الحياة البحرية في الكويت.
2010 - الكويت تفوز بلقب البطولة العربية التاسعة للرماية التي أقيمت في البلاد بمشاركة 16 دولة عربية وحصد فيها الرماة الكويتيون 36 ميدالية متنوعة منها 18 ذهبية و12 فضية وست برونزيات.
2012 - وزير الصحة السابق الدكتور محمد الجارالله يجري أول عملية من نوعها في الكويت والخليج لمريضة لإزالة حلقة المعدة وعملية التكميم بواسطة الثقوب المختزلة.
2018 - شركة نفط الكويت تعلن تدشينها محطة الصابرية لإنتاج النفط والغاز الجوراسي شمالي البلاد، وإدخالها مرحلة التشغيل الفوري.
2018 - وزارة الصحة تعلن نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عاما بمشاركة فريق طبي ألماني متخصص ونخبة من الأطباء الكويتيين.
2019 - تدشين منفذ النويصيب الجمركي الحدودي مع السعودية بعد تطويره ليكون أول منفذ جمركي نموذجي في البلاد بتكلفة بلغت نحو 2ر3 مليون دينار.
2021 - لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية تعلن تحديد مصير 13 شهيدا من الأسرى والمفقودين الكويتييين بعد التعرف على هوياتهم بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية لرفات جُلبت من العراق.
2021 - وفاة الباحث والأديب والمؤرخ خالد الأنصاري عن عمر ناهز 81 عاما بعد رحلة عطاء أثرى خلالها الحياة الثقافية في البلاد.
2022 - الشركة الكويتية لنفط الخليج توقع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون السعودية لتصدير كميات الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة.
2022 - مجلس الوزراء يقرر تحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المئة على أن يعمل بالقرار من 12 يناير 2022 ارتباطا بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.(النهاية)

م ب ر / ن س ن



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