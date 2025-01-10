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تركيا: نزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يوميا

1/10/2025 4:36:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 10 - 1 (كونا) -- قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يوميا فيما كشف عن أنه جرى إرسال وفدين مختلفين إلى سوريا بهدف تحديد احتياجاتها من الطاقة.
وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة (سي إن إن تورك) الإخبارية مساء أمس الخميس إن تركيا تصدر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ 2017.
وأوضح "نحن نصدر حاليا 210 ميغاواط من الكهرباء يوميا إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة.. هناك بالفعل عمل مستمر.. وكذلك شركات محلية تشتري وتوزع في تلك المناطق".
وتابع "نهدف إلى زيادة الـ210 ميغاواط التي ذكرتها إلى 300 ميغاواط في فبراير المقبل" مضيفا "على سبيل المثال يمكننا أيضا شحن الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء في حلب عبر خط أنابيب من تركيا".
وأوضح "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميغاواط من الكهرباء إلى محافظة حلب شمال سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة".
وأكد بيرقدار بذل جهود من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا "لكي يتمكن اللاجئون السوريون في تركيا من العودة إلى بلدهم بشكل آمن ومشرف ومنظم". (النهاية)

ط ا / ط م ا



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