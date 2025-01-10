تركيا: نزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يوميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 10 - 1 (كونا) -- قال وزير
الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يوميا فيما كشف عن أنه جرى إرسال وفدين مختلفين إلى سوريا بهدف تحديد احتياجاتها من الطاقة.
وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة (سي إن إن تورك) الإخبارية مساء أمس الخميس إن تركيا تصدر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ 2017.
وأوضح "نحن نصدر حاليا 210 ميغاواط من الكهرباء يوميا إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة.. هناك بالفعل عمل مستمر.. وكذلك شركات محلية تشتري وتوزع في تلك المناطق".
وتابع "نهدف إلى زيادة الـ210 ميغاواط التي ذكرتها إلى 300 ميغاواط في فبراير المقبل" مضيفا "على سبيل المثال يمكننا أيضا شحن الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء في حلب عبر خط أنابيب من تركيا".
وأوضح "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميغاواط من الكهرباء إلى محافظة حلب شمال سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة".
وأكد بيرقدار بذل جهود من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا "لكي يتمكن اللاجئون السوريون في تركيا من العودة إلى بلدهم بشكل آمن ومشرف ومنظم". (النهاية)
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