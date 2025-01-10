اليابان تعلن توسيع دائرة العقوبات ضد روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أنها قررت توسيع عقوباتها على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء شملت تجميد أصول 11 فردا و32 منظمة في روسيا بالإضافة إلى مواطن من كوريا الشمالية وبنك في جورجيا.
وأضافت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل أيضا حظر التصدير على 53 كيانا آخر منها 22 منظمة روسية و18 منظمة صينية.
وتعتزم طوكيو في وقت لاحق من الشهر الحالي إضافة 335 سلعة أخرى إلى قائمة السلع الخاضعة لقيود التصدير المتجهة إلى روسيا والتي تساهم في تعزيز القدرات الصناعية الروسية مثل أجزاء المركبات ذات الأغراض الخاصة.
ومن جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إنه في "ضوء حرب روسيا وأوكرانيا فإن هذه العقوبات تهدف إلى المساهمة في الجهود الدولية من أجل السلام الدولي وحل القضايا المحيطة بأوكرانيا".
ويأتي القرار بعد أن أعرب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن اهتمامه بفرض عقوبات إضافية خلال القمة الافتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) في ديسمبر الماضي وسط تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية. (النهاية) م ك / م ع ح ع
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