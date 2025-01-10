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اليابان تعلن توسيع دائرة العقوبات ضد روسيا

1/10/2025 4:36:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أنها قررت توسيع عقوباتها على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء شملت تجميد أصول 11 فردا و32 منظمة في روسيا بالإضافة إلى مواطن من كوريا الشمالية وبنك في جورجيا.
وأضافت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل أيضا حظر التصدير على 53 كيانا آخر منها 22 منظمة روسية و18 منظمة صينية.
وتعتزم طوكيو في وقت لاحق من الشهر الحالي إضافة 335 سلعة أخرى إلى قائمة السلع الخاضعة لقيود التصدير المتجهة إلى روسيا والتي تساهم في تعزيز القدرات الصناعية الروسية مثل أجزاء المركبات ذات الأغراض الخاصة.
ومن جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إنه في "ضوء حرب روسيا وأوكرانيا فإن هذه العقوبات تهدف إلى المساهمة في الجهود الدولية من أجل السلام الدولي وحل القضايا المحيطة بأوكرانيا".
ويأتي القرار بعد أن أعرب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن اهتمامه بفرض عقوبات إضافية خلال القمة الافتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) في ديسمبر الماضي وسط تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية. (النهاية) م ك / م ع ح ع

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