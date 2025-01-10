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رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي يبحثان قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات الأوروبية

1/10/2025 4:36:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 1 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عددا من القضايا الدولية في مقدمتها أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات الأوروبية إلى جانب القضايا الثنائية التي تهم البلدين.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بمقر الاقامة الريفي لرئيس الوزراء (تشيكرز) شدد على اهمية توافق مواقف البلدين حول القضايا التي تشكل تحديا مشتركا لهما ولاسيما في الوقت الراهن الذي يسوده عدم اليقين.
وأوضح البيان انه بشأن قضية أوكرانيا اتفق الجانبان على دعمهما الثابت لكييف وأهمية ضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى وضع ممكن في عام 2025.
وبشأن الشرق الأوسط ذكر البيان ان ستارمر وماكرون أكدا أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة وضرورة تجنب اي تصعيد إقليمي مضيفا ان الجانبين بحثا في ذات السياق تعزيز العلاقات البريطانية - الأوروبية.
وبخصوص العلاقات الثنائية اتفق الجانبان على اهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين لندن وباريس ولاسيما في المجالات الامنية والدفاعية والتكنولوجية علاوة على تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية. (النهاية)

م ر ن / ط م ا



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