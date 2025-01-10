رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي يبحثان قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات الأوروبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 10 - 1 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
عددا من القضايا الدولية في مقدمتها أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات الأوروبية إلى جانب القضايا الثنائية التي تهم البلدين.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بمقر الاقامة الريفي لرئيس الوزراء (تشيكرز) شدد على اهمية توافق مواقف البلدين حول القضايا التي تشكل تحديا مشتركا لهما ولاسيما في الوقت الراهن الذي يسوده عدم اليقين.
وأوضح البيان انه بشأن قضية أوكرانيا اتفق الجانبان على دعمهما الثابت لكييف وأهمية ضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى وضع ممكن في عام 2025.
وبشأن الشرق الأوسط ذكر البيان ان ستارمر وماكرون أكدا أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة وضرورة تجنب اي تصعيد إقليمي مضيفا ان الجانبين بحثا في ذات السياق تعزيز العلاقات البريطانية - الأوروبية.
وبخصوص العلاقات الثنائية اتفق الجانبان على اهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين لندن وباريس ولاسيما في المجالات الامنية والدفاعية والتكنولوجية علاوة على تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية. (النهاية)
م ر ن / ط م ا
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