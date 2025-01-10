سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 24ر1 دولار ليبلغ 44ر76 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24ر1 دولار ليبلغ 44ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 68ر77 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا لتبلغ 92ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا لتبلغ 92ر73 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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