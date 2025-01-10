بورصة عمّان تغلق تداولاتها الخميس على ارتفاع 0.52%

أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.52% إلى مستوى 2586 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.7 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2224 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.