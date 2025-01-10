تعدّ لندن المدينة الأكثر ازدحاماً في أوروبا، حيث جلس السائقون في حركة المرور بمعدل 101 ساعة في العام الماضي

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية تتفوّق هذه العاصمة على باريس ودبلن، في المركزين الثاني والثالث، حيث يزداد الازدحام المروري سوءاً باستمرار.



كما هو الحال مع حركة المرور المزدحمة، ظلّ موقع لندن باعتبارها المدينة الأكثر ازدحاماً في أوروبا من دون تغيير، حيث جاءت على رأس القائمة قبل باريس ودبلن.

وقضى السائقون في العاصمة ما متوسّطه 101 ساعة جالسين في حركة المرور العام الماضي، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، وفقاً لشركة تحليلات النقل إنريكس.



لندن المدينة الأكثر ازدحاماً في أوروبا

وشهدت المدينة زيادة مستمرّة في الازدحام في السنوات الأخيرة، من 97 ساعة في عام 2022 إلى 99 ساعة في عام 2023.



باريس خلف لندن

تمّ تصنيف طريق A40 Westway في لندن على أنه الطريق الأكثر ازدحاماً في المملكة المتحدة، حيث كانت الساعة 5 مساءً حتى 6 مساءً هي أسوأ الأوقات.



وخلف لندن جاءت جارتها باريس المتصلة بقطار يوروستار، مع 97 ساعة من التأخير، تليها دبلن في المركز الثالث بـ 81 ساعة.



وفي "مانشيستر"، كانت هناك زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي في حالات التأخير. لقد خسرت ساعة واحدة بسبب الازدحام المروري أكثر من ليدز، لكنها احتلّت مرتبة أقلّ منها، عند الأخذ في الاعتبار الحجم النسبيّ للمدينة.





ومع ذلك، تراجعت مدينة برمنغهام من ثاني أسوأ مدينة في المملكة المتحدة إلى المركز السادس، بعد أن كانت حركة المرور تتحرّك بحرية أكبر بنسبة 10% عمّا كانت عليه قبل عام.



وقال بوب بيشو، محلّل النقل في شركة إنريكس ومؤلّف التقرير: "بينما شهدت المملكة المتحدة زيادة طفيفة في الازدحام مرّة أخرى هذا العام، إلا أنّ الازدحام العام ظلّ ثابتاً".



خارج العاصمة

ومن المثير للاهتمام أنّ المدن خارج العاصمة هي التي شهدت أكبر زيادة في الازدحام، حيث شهدت مانشستر زيادة كبيرة بنسبة 13%.



"في حين أنّ لندن لم تشهد سوى زيادة متواضعة في الوقت الضائع، إلا أنها لا تزال تمثّل نصف التأخير في البلاد بأكملها".



وقال إنريكس إن لندن تحتوي على معظم أسوأ الممرات لتأخير حركة المرور في المملكة المتحدة بسبب "تركيز السكان والعمالة والنشاط الاقتصادي".



وقال متحدّث باسم هيئة النقل في لندن، المسؤولة عن شبكة من الطرق الحمراء التي تحمل ثلث حركة المرور في العاصمة: "نحن ملتزمون بالتأكّد من قدرة سكان لندن على التنقّل في جميع أنحاء العاصمة بأمان واستدامة وكفاءة قدر الإمكان.



واشتهرت العاصمة بمشكلاتها المرورية، حيث أصبح ميدان بيكاديللي مرادفاً لمكان مزدحم بالفوضى، وسخرت الكاتبة إيفلين وو من حركة المرور في التقاطع، واصفة إياها بأنها "ساكنة كصورة فوتوغرافية، مكسورة وغير مضطربة".



وقبل ذلك بقرون، كتب كاتب اليوميات صموئيل بيبس عن تأخير لمدة ساعة ونصف الساعة في رحلته لتناول العشاء مع اللورد كرو في عام 1661. وكالات