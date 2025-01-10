لندن المدينة الأكثر ازدحاماً في أوروبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعدّ لندن المدينة الأكثر ازدحاماً في أوروبا، حيث جلس السائقون في حركة المرور بمعدل 101 ساعة في العام الماضي
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية تتفوّق هذه العاصمة على باريس ودبلن، في المركزين الثاني والثالث، حيث يزداد الازدحام المروري سوءاً باستمرار.
كما هو الحال مع حركة المرور المزدحمة، ظلّ موقع لندن باعتبارها المدينة الأكثر ازدحاماً في أوروبا من دون تغيير، حيث جاءت على رأس القائمة قبل باريس ودبلن.
وقضى السائقون في العاصمة ما متوسّطه 101 ساعة جالسين في حركة المرور العام الماضي، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، وفقاً لشركة تحليلات النقل إنريكس.
لندن المدينة الأكثر ازدحاماً في أوروبا
وشهدت المدينة زيادة مستمرّة في الازدحام في السنوات الأخيرة، من 97 ساعة في عام 2022 إلى 99 ساعة في عام 2023.
باريس خلف لندن
تمّ تصنيف طريق A40 Westway في لندن على أنه الطريق الأكثر ازدحاماً في المملكة المتحدة، حيث كانت الساعة 5 مساءً حتى 6 مساءً هي أسوأ الأوقات.
وخلف لندن جاءت جارتها باريس المتصلة بقطار يوروستار، مع 97 ساعة من التأخير، تليها دبلن في المركز الثالث بـ 81 ساعة.
وفي "مانشيستر"، كانت هناك زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي في حالات التأخير. لقد خسرت ساعة واحدة بسبب الازدحام المروري أكثر من ليدز، لكنها احتلّت مرتبة أقلّ منها، عند الأخذ في الاعتبار الحجم النسبيّ للمدينة.
ومع ذلك، تراجعت مدينة برمنغهام من ثاني أسوأ مدينة في المملكة المتحدة إلى المركز السادس، بعد أن كانت حركة المرور تتحرّك بحرية أكبر بنسبة 10% عمّا كانت عليه قبل عام.
وقال بوب بيشو، محلّل النقل في شركة إنريكس ومؤلّف التقرير: "بينما شهدت المملكة المتحدة زيادة طفيفة في الازدحام مرّة أخرى هذا العام، إلا أنّ الازدحام العام ظلّ ثابتاً".
خارج العاصمة
ومن المثير للاهتمام أنّ المدن خارج العاصمة هي التي شهدت أكبر زيادة في الازدحام، حيث شهدت مانشستر زيادة كبيرة بنسبة 13%.
"في حين أنّ لندن لم تشهد سوى زيادة متواضعة في الوقت الضائع، إلا أنها لا تزال تمثّل نصف التأخير في البلاد بأكملها".
وقال إنريكس إن لندن تحتوي على معظم أسوأ الممرات لتأخير حركة المرور في المملكة المتحدة بسبب "تركيز السكان والعمالة والنشاط الاقتصادي".
وقال متحدّث باسم هيئة النقل في لندن، المسؤولة عن شبكة من الطرق الحمراء التي تحمل ثلث حركة المرور في العاصمة: "نحن ملتزمون بالتأكّد من قدرة سكان لندن على التنقّل في جميع أنحاء العاصمة بأمان واستدامة وكفاءة قدر الإمكان.
واشتهرت العاصمة بمشكلاتها المرورية، حيث أصبح ميدان بيكاديللي مرادفاً لمكان مزدحم بالفوضى، وسخرت الكاتبة إيفلين وو من حركة المرور في التقاطع، واصفة إياها بأنها "ساكنة كصورة فوتوغرافية، مكسورة وغير مضطربة".
وقبل ذلك بقرون، كتب كاتب اليوميات صموئيل بيبس عن تأخير لمدة ساعة ونصف الساعة في رحلته لتناول العشاء مع اللورد كرو في عام 1661. وكالات
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