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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

1/10/2025 4:34:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة نعلين غربي رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر لقناة "الجزيرة".

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