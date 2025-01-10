إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله
التاريخ
1/10/2025 4:34:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة نعلين غربي رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر لقناة "الجزيرة".
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