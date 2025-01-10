حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن بعد ظهر الجمعة

تتأثر المملكة تدريجيا في ساعات ما بعد ظهر اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، لتشمل في ساعات المساء والليل مناطق من شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في أجزاء من البادية ومرتفعات الشراة، ومن احتمال تدني مدى الروية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة بسبب جريان المياه، خاصة في شمال المملكة.



وتنخفض درجات الحرارة قليلًا يوم غد السبت، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، خاصة فوق الجبال، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 5، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 23 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.