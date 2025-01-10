فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غدا

أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة حوفا الوسطية ومبنى بلدية حوفا بلواء الوسطية غدا السبت.



وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

(بترا)