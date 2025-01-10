فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غدا
التاريخ
1/10/2025 4:32:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة حوفا الوسطية ومبنى بلدية حوفا بلواء الوسطية غدا السبت.
وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
(بترا)
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