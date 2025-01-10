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مزارع المدينة المنورة من عباءة الزراعة إلى الجذب السياحي - جريدة الوطن السعودية

1/10/2025 4:30:42 AM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت القرارات والتسهيلات التي قدمتها وزارتا السياحة والبيئة والمياه والزراعة، وأمانة المدينة المنورة، في تحويل عدد من المزارع داخل المدينة المنورة إلى مواقع جذب سياحي من خلال تحويلها إلى أنشطة تجارية وترفيهية وضيافة.
وقد شرعت عدد من المزارع أبوابها، لاستقبال الزوار وعائلاتهم، وسمحت لهم بالتنقل في جنباتها ومرافقها بعد إعادة تطويرها وتهيئتها لاستقبالهم في جلسات خاصة ملحقة بمقاهٍ، مع تخصيص جزء منها كمحميات مغلقة لأنواع مختلفة من الطيور، وكذلك إنشاء متاحف تاريخية، وأركان حرفية وتراثية، لاستقطاب الزوار إليها، وتنظيم جولات سياحية ترفيهية داخلها، بالإضافة إلى عرض جميع أنواع التمور التي تقدمها تلك المزارع.
مشاريع تطويرية
شهدت عدد من مزارع المدينة المنورة مشاريع تطويرية ذات طابع سياحي وترفيهي، بعد أن كانت خاصة بالزراعة والمزارعين، مع قصر دخولها والاستفادة من ظلالها ومرافقها على العاملين فيها.
وأوضح أحمد الزيلعي، وهو صاحب أحد المزارع في المدينة المنورة، لـ((الوطن)): ((من أجمل المعطيات في السياحة الريفية في المدينة المنورة ذاك التطوير المستمر الذي أعطى إمكانية الاستفادة من الإرث، وتحويله إلى ثمار مميزة لجميع الفئات، من مواطنين وسياح، وجعله استثمارا لملاكها، بعدما كنا نفتقد هذا إلى أن فُتحت هذه المزارع للجميع، ولم تعد حكرا على أهلها أو من يرعاها)).
وأضاف الزيلعي: ((لعل أولى المحاولات لفتح المزارع أمام الزوار هي ما تختزنه الذاكرة من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمة الله- حيث فتح مزرعته في طريق السد لتستقبل حفل حفظة القرآن الكريم. وقد شهد الجميع بروعة ذاك الحفل، وما تجسد فيه من تنظيم، وما وفره من طبيعة غناء، وبعدها كانت مزرعة السهلا)).
وأكمل: ((بعدما أطلقت الرؤية 2030 فكرة السياحة الريفية، بتنا نرى اليوم هذه المزارع تتحول إلى نقاط جذب مهمة)).
وتابع الزيلعي: ((كانت المزارع في الفترة السابقة تعاني العشوائية والإهمال وعدم الاهتمام بالمظهر الخارجي للمزرعة (السور) أو المباني، وعدم تهذيب الأشجار داخلها، لكن أمانة المدينة المنورة وهيئة تطوير المدينة أسهمتا في تطوير المزارع، وإخراجها بهوية بصرية جميلة)).
وواصل: ((بات للمزارع مردود جيد بعد الاستفادة من تحويل بعض المخلفات الزراعية، مثل سعف النخيل، إلى أعمال جميلة وديكورية، أو استخدامها في صناعات خفيفة تباع للزبائن، بالإضافة إلى إنشاء غرف الاستراحات والمقاعد والأكشاك داخل المزارع من أدوات النخيل والأشجار الموجودة فيها، مما يقلل تكلفة الأعمال الإنشائية المستحدثة بالبستان)).
أنشطة مختلفة
أوضح علي البدراني، وهو أحد المهتمين بالزراعة، أن المزارع داخل المدينة المنورة كانت تنحصر في إنتاج التمور وبعض المحاصيل الزراعية، ومع التغييرات الحديثة، والبدء في السماح بالاستثمار فيها باتت وجهات سياحية أيضا من خلال تهيئتها بتوفير عدد من الأنشطة الزراعية والترفيهية والتسويقية داخلها، تلبية للطلب المتزايد من قِبل الزوار، إلى جانب النمو السكاني في المدينة المنورة.
وأضاف: ((باتت البساتين الريفية مقصدا للزوار لما جمعته من أصالة الماضي وتطور الحاضر، حيث تشتمل تلك المزارع على أركان حرفية، ومطاعم، ومقاهٍ، ومحميات للطيور والحيوانات الأليفة، وألعاب ترفيهية للأطفال، مما أدى إلى حراك اقتصادي وجذب سياحي يضاف لباقي المواقع السياحية في المدينة المنورة، حيث صارت تلك البساتين تدرج ضمن برامج الإرشاد السياحي)).
أركان وأنشطة تجمعها مزارع المدينة المنورة
ـ أركان حرفية
ـ مطاعم
ـ مقاهٍ
ـ محميات للطيور والحيوانات الأليفة
ـ ألعاب ترفيهية للأطفال
- جلسات خاصة
ـ متاحف تاريخية
ـ أركان تراثية
ـ جولات سياحية
ـ أركان تسويق، وعلى الأخص للتمور

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