شركة Andersen Global تعزز حضورها في هولندا بإضافة شركة جديدة إلى قائمة الشركات الأعضاء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Global تعزيز منصتها في شمال أوروبا، إذ انضمت شركة Collegium Advisors، التي جمعتها علاقات تعاونية معها سابقًا وتتخذ من روتردام مقرًا لها، إلى قائمة الشركات الأعضاء واعتمدت علامة Andersen التجارية.

تقدم شركة Andersen في هولندا مجموعة شاملة من خدمات الاستشارات والتقييم المؤسسية، بما في ذلك استشارات الدمج والاستحواذ من جانب البائع، ودعم عمليات الاستحواذ، والتحقق المالي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، والاستشارات العقارية. كما ينصب تركيز الشركة، التي يرأسها الشريك الإداري Joachim Schulz، على استشارات الصفقات، والتقييمات المحاسبية، والامتثال القانوني والضريبي، والتقاضي المؤسسي، والاستشارات الإستراتيجية.

صرح Joachim، قائلاً: "تحمل شركتنا على عاتقها مهمة وضع احتياجات العملاء على رأس أولوياتها". "نحن نسعى إلى تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة وحلول عابرة للحدود، الأمر الذي يتيح لنا تقديم خدمات دعم أفضل لعملائنا وتلبية احتياجاتهم على صعيد الأعمال، وذلك من خلال التكاتف مع الشركات الأعضاء في شركة Andersen Global والشركات المتعاونة معها."

أضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة Andersen ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء الترحيب بشركة Andersen في هولندا كشركة عضوة في خطوة مهمة تسهم في تعزيز منصتنا العالمية في شمال أوروبا، إذ ستلعب الشركة دورًا مهمًا في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم محليًا وعالميًا، معتمدةً في هذا الصدد على خبرتها المتخصصة وتركيزها على مد جسور التعاون مع الشركات الأخرى."

تعد Andersen Global رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة قانونيًا، والتي تضم بين جنباتها متخصصين في خدمات الضرائب والاستشارات القانونية وخدمات التقييم في كل أنحاء العالم. هذا، وتضم الآن شركة Andersen Global، التي أسستها إحدى الشركات الأعضاء الأمريكية Andersen Tax LLC في عام 2013، بين جنباتها أكثر من 18,000 متخصص على مستوى العالم وتبرز أعمالها في أكثر من 500 موقعًا هي قوام الشركات الأعضاء والشركات التعاونية.

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