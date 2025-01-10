شركة Andersen Global تعزز حضورها في هولندا بإضافة شركة جديدة إلى قائمة الشركات الأعضاء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Global تعزيز منصتها في شمال أوروبا، إذ انضمت شركة Collegium Advisors، التي جمعتها علاقات تعاونية معها سابقًا وتتخذ من روتردام مقرًا لها، إلى قائمة الشركات الأعضاء واعتمدت علامة Andersen التجارية.
تقدم شركة Andersen في هولندا مجموعة شاملة من خدمات الاستشارات والتقييم المؤسسية، بما في ذلك استشارات الدمج والاستحواذ من جانب البائع، ودعم عمليات الاستحواذ، والتحقق المالي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، والاستشارات العقارية. كما ينصب تركيز الشركة، التي يرأسها الشريك الإداري Joachim Schulz، على استشارات الصفقات، والتقييمات المحاسبية، والامتثال القانوني والضريبي، والتقاضي المؤسسي، والاستشارات الإستراتيجية.
صرح Joachim، قائلاً: "تحمل شركتنا على عاتقها مهمة وضع احتياجات العملاء على رأس أولوياتها". "نحن نسعى إلى تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة وحلول عابرة للحدود، الأمر الذي يتيح لنا تقديم خدمات دعم أفضل لعملائنا وتلبية احتياجاتهم على صعيد الأعمال، وذلك من خلال التكاتف مع الشركات الأعضاء في شركة Andersen Global والشركات المتعاونة معها."
أضاف Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة Andersen ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء الترحيب بشركة Andersen في هولندا كشركة عضوة في خطوة مهمة تسهم في تعزيز منصتنا العالمية في شمال أوروبا، إذ ستلعب الشركة دورًا مهمًا في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم محليًا وعالميًا، معتمدةً في هذا الصدد على خبرتها المتخصصة وتركيزها على مد جسور التعاون مع الشركات الأخرى."
تعد Andersen Global رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة قانونيًا، والتي تضم بين جنباتها متخصصين في خدمات الضرائب والاستشارات القانونية وخدمات التقييم في كل أنحاء العالم. هذا، وتضم الآن شركة Andersen Global، التي أسستها إحدى الشركات الأعضاء الأمريكية Andersen Tax LLC في عام 2013، بين جنباتها أكثر من 18,000 متخصص على مستوى العالم وتبرز أعمالها في أكثر من 500 موقعًا هي قوام الشركات الأعضاء والشركات التعاونية.
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