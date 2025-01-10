347 مليون يورو اتفاقيات لمشاريع موّلتها ألمانيا بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقعت الحكومة اتفاقيات لمشاريع وبرامج مموّلة من الحكومة الألمانية ومؤسسات تمويلية تابعة لها في الأردن، بأكثر من 347 مليون يورو خلال العام 2024، وفق بيانات جمعتها "المملكة".

وبحسب هذه البيانات التي جُمعت عن تقرير المساعدات الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لنهاية تموز واتفاقيات لاحقة، فإن "الحصة الكبرى" من الاتفاقيات كانت لقطاع المياه والصرف الصحي والتعليم.

في 17 كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقيتين؛ الأولى منحة بقيمة 35 مليون يورو لتمويل احتياجات قطاع للتحول الرقمي، وقرض بقيمة 60 مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي.

أما في 10 تشرين الثاني، وقعت الحكومة مع البنك اتفاقيتي منح، الأولى بقيمة 21.5 مليون يور لدعم برنامج التمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، والثانية بقيمة 15 مليون يورو لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني للمياه لترتفع مساهمة ألمانيا في تمويل المشروع إلى 80 مليون يورو.

وفي 5 أيلول، وقعت الحكومة اتفاقيتي تمويل برنامجين للإسهام في دعم احتياجات قطاع التعليم؛ الأولى منحة بقيمة 25.5 مليون يورو لتمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية ذات الفترتين الأكثر استيعاباً للطلبة السوريين للسنة الدراسية (2024/2025).

والاتفاقية الأخرى تمثّل ثاني شريحة من المرحلة الثانية لقرض سياسة تنمية قطاع التعليم وبقيمة 75 مليون يورو، لدعم الموازنة العامة للإسهام في تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم وتحسين البنى التحتية للمدارس وصيانتها.

ووقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في 30 أيار، اتفاقية لمشروع يدعم مناهج مبتكرة للقطاع الخاص لتعزيز فرص العمل بقيمة 9 ملايين يورو لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

في 29 أيار، وقعت الوكالة الألمانية اتفاقية لمشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح بقيمة 3.7 ملايين يورو، وفي 12 كانون الثاني، وقعت مشروعا آخر لصالح وزارة البيئة اتفاقية منحة بقيمة 9.5 ملايين يورو لمشروع "العمل الأخضر في الشركات".

ولصالح وزارة العمل، وقعت الوكالة الألمانية عددا من الاتفاقيات؛ الأولى لمشروع التشغيل في الأردن 2030، بقيمة 9.5 ملايين يورو في 14 نيسان، والثانية لدعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل بقيمة 250 ألف يورو في 26 آذار.

والاتفاقية الثالثة لدعم المؤسسات التعليمية الأردنية في تقديم التدريب المهني الموجه لسوق العمل بقيمة 10 ملايين يورو في 21 نيسان/أبريل الماضي، والأخيرة لتطوير نماذج تعاون مستدامة في التدريب وتنقل العمالة في مجال الحرف المهنية بقيمة 5 ملايين يورو في 19 أيار/مايو الماضي.

ووقت الوكالة في 25 آذار اتفاقية لدعم الجودة في التعليم الدامج في الأردن لصالح وزارة التربية والتعليم بقيمة 400 ألف يورو، واتفاقية مع وزارة الإدارة المحلية / أمانة عمّان الكبرى بقيمة 10 ملايين يورو لمشروع إدارة النفايات الصلبة في 16 أيار/مايو الماضي.

وفي اليوم ذاته، وقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو لمشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ لصالح وزارة المياه والري/ سلطة المياه.

في 6 آذار، وقعت الوكالة أيضا اتفاقية لمشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف" بقيمة 7.5 ملايين يورو لصالح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

في أيار/مايو الماضي، اختتمت المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025) في برلين، إذ تضمنت التوقيع على محضر المحادثات الرسمية الذي تضمن تخصيص حزمة مساعدات جديدة للمملكة تقارب 619 مليون يورو من منح وقروض ميسرة ستوجه لتمويل عدة أولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وتشتمل هذه المساعدات على ما يقارب 269 مليون يورو كمنح، ومبلغ 350 مليون يورو كقروض ميسرة في مجالات التشغيل والمياه والصرف الصحي وتحديث القطاع العام والتدريب المهني والتعليم التقني وتطوير القطاع الخاص ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.