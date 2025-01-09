أمين الأمم المتحدة يبدي صدمته للدمار الواسع نتيجة حرائق الغابات بالولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 9 – 1 (كونا) -– أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس عن صدمته وحزنه إزاء الدمار واسع النطاق الناجم عن حرائق الغابات في مدينة (لوس أنجلوس) بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقدم غوتيريش في بيان صحفي تعازيه لأسر الأشخاص الذين فقدوا حياتهم كما أعرب عن تعاطفه مع عشرات آلاف الأشخاص ممن أجبروا على الإجلاء ومع السكان الذين دمرت منازلهم نتيجة الحرائق.
وأشاد بأفراد الإطفاء وجميع المسعفين الذين استجابوا لهذا الدمار مؤكدا استعداد الامم المتحدة لتقديم المساعدة إذا تطلب الأمر أو احتاجت إليها الولايات المتحدة.
وكانت السلطات في كاليفورنيا قد اعلنت في وقت سابق اليوم مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما دمر نحو 2000 منزل وسط أوامر لأكثر من 130 ألف شخص بإخلاء منازلهم جراء استمرار حرائق الغابات المستعرة لليوم الثاني في مناطق متعددة في مدينة (لوس انجلوس) الأمريكية.
وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن أمس الأربعاء اعتبار ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب الحرائق العاتية ووجه بتوفير المساعدات الفدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية.(النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN09012025000071011013ID1109075227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.