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أمين الأمم المتحدة يبدي صدمته للدمار الواسع نتيجة حرائق الغابات بالولايات المتحدة

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 9 – 1 (كونا) -– أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس عن صدمته وحزنه إزاء الدمار واسع النطاق الناجم عن حرائق الغابات في مدينة (لوس أنجلوس) بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقدم غوتيريش في بيان صحفي تعازيه لأسر الأشخاص الذين فقدوا حياتهم كما أعرب عن تعاطفه مع عشرات آلاف الأشخاص ممن أجبروا على الإجلاء ومع السكان الذين دمرت منازلهم نتيجة الحرائق.
وأشاد بأفراد الإطفاء وجميع المسعفين الذين استجابوا لهذا الدمار مؤكدا استعداد الامم المتحدة لتقديم المساعدة إذا تطلب الأمر أو احتاجت إليها الولايات المتحدة.
وكانت السلطات في كاليفورنيا قد اعلنت في وقت سابق اليوم مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما دمر نحو 2000 منزل وسط أوامر لأكثر من 130 ألف شخص بإخلاء منازلهم جراء استمرار حرائق الغابات المستعرة لليوم الثاني في مناطق متعددة في مدينة (لوس انجلوس) الأمريكية.
وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن أمس الأربعاء اعتبار ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب الحرائق العاتية ووجه بتوفير المساعدات الفدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية.(النهاية)

ا م م / م م ج




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