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تقديرات اقتصادية: خسائر حرائق لوس انجلوس بلغت حتى الآن نحو 50 مليار دولار

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) –- قالت الشركة الأمريكية للخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات (جي بي مورغان) اليوم الخميس إن الخسائر الناجمة عن حرائق هذا الأسبوع في مقاطعة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا بلغت حتى الآن ما يقرب من 50 مليار دولار ورجحت ارتفاع تلك الخسائر وسط استمرار استعار الحرائق وتمددها.
وأشارت تقديرات الشركة إلى أن الخسائر الاقتصادية المقدرة من حرائق الغابات بلوس انجلوس "زادت بأكثر من الضعف منذ يوم الأربعاء (أمس) إلى ما يقرب من 50 مليار دولار".
كما نوهت بأن "الخسائر المؤمن عليها من حرائق هذا الأسبوع قد تتجاوز 20 مليار دولار من الأضرار المؤمن عليها وهو ما يجعلها الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة."
وقالت إنها "ستتجاوز بكثير ال 5ر12 مليار دولار من الأضرار المؤمن عليها من حريق (كامب فاير) عام 2018 (في شمال كاليفورنيا) المصنف على أنه أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ البلاد."
ولفت المحلل في (جي بي مورغان) جيمي بولار في مذكرة بحثية إلى أن الخسائر مرشحة للارتفاع قائلا "لم يتم احتواء الحرائق حتى الآن فهي تستمر في الانتشار مما يعني أن تقديرات الخسائر الاقتصادية والمؤمنة المحتملة من المرجح أن تزداد".
ووفقا لشركة (اكيو ويذار) الخاصة التي تقدم خدمات رصد الطقس وجمع البيانات بشأن الخسائر الناجمة عن الكوارث البيئية فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق "قد ترتفع إلى 57 مليار دولار".
وقالت هيئة الإطفاء في كاليفورنيا إن خمسة حرائق غابات تغذيها الظروف الجافة والرياح القوية أحرقت حتى الآن 29000 فدان من الأراضي بمقاطقة لوس أنجلوس منذ الثلاثاء الماضي.
وأشارت شرطة المقاطعة في آخر تحديث لها إلى أن ما يقرب من 180 ألف شخص لا يزالون خاضعين لأوامر الإخلاء وأفادت بتدمير ما يزيد عن 2000 منزل ومبنى ومؤسسة كما واجهت لوس انجلوس انقطاعا في الكهرباء عن نحو مليون منزل وشركة كما تقرر إغلاق المدارس في المدينة.
وبينما تم الإعلان عن مقتل خمسة أشخاص في الحرائق لفتت الشرطة إلى أن "عدد القتلى الفعلي لا يزال غير معروف."
وأعلن البيت الابيض أن الرئيس جو بايدن ألغى زيارة كانت مقررة اليوم إلى إيطاليا وهي الرحلة الخارجية الأخيرة لرئاسته للتركيز على جهود الاستجابة الفيدرالية لحرائق لوس انجلوس.
ووجهت إدارة إطفاء المدينة نداء لطلب المساعدة من ولايات أخرى لاخماد الحرائق رغم مساهمة آلاف من رجال الإطفاء في مكافحة النيران التي أدت إلى وقوع إصابات بين الاشخاص بمن فيهم رجال الإنقاذ.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد اعلن امس الأربعاء اعتبار ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب الحرائق العاتية ووجه بتوفير المساعدات الفيدرالية للأفراد المتضررين فضلا عن تخصيص تمويل فيدرالي للتدابير الوقائية.
ومن جانبه ألقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمس الأربعاء باللوم على بايدن وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم في هجوم واسع النطاق قد يكون وفقا لصحيفة (بوليتيكو) الأمريكية مقدمة لتنفيذ تهديد أدلى به سابقا بحجب مساعدات حرائق الغابات عن كاليفورنيا.
وقال ترامب في منشور على موقع (تروث سوشال) إن استعار واتساع حرائق لوس انجلوس "رمز للعجز الفادح وسوء الإدارة من قبل الثنائي بايدن / نيوسوم".
وأضاف "لا ماء في صنابير مكافحة الحرائق ولا أموال في (فيما)" بالإشارة إلى إدارة الطوارئ الفيدرالية الامريكية (...) هذا ما يتركه لي جو بايدن."
وعلى الرغم من إصدار بايدن عن حالة كارثة كبرى لولاية كاليفورنيا وتوجيهه بصرف أموال فورية لدعمها غير أن ترامب الذي سيتم تنصيبه في 20 يناير الجاري سيشرف على توزيع هذه المساعدات وأي استجابة إضافية وسط توقعات بأن تؤدي الرياح الشديدة لاستمرار حرائق الغابات لمدة أسبوع إضافي على الأقل.
وأدى نقص الأمطار هذا الشتاء إلى إطالة أمد موسم الحرائق في جنوب كاليفورنيا بينما لم تواجه المناطق في شمال الولاية هذا التحدي بسبب هطول أمطار بمستويات أعلى من المتوسط. (النهاية)

رس ر / م م ج




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