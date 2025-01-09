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كأس السوبر الإسباني بالسعودية: (ريال مدريد) يتأهل للنهائي بفوزه على (مايوركا) بثلاثية

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (ريال مدريد) إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على نظيره (ريال مايوركا) اليوم الخميس بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة.
وسجل أهداف (ريال مدريد) كلا من بيلنغهام في الدقيقة 63 فيما جاء الهدف الثاني عن طريق لاعب (مايوركا) فالجنت بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني في حين سجل ريدريغو الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.
وبهذا الفوز سيلاقي (ريال مدريد) في المباراة النهائية والمقررة يوم الاحد المقبل نظيره (برشلونة) الذي تأهل للنهائي بعد فوزه أمس الاربعاء على (اتلتيك بلباو) بهدفين دون رد.
وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني حيث جاءت أولى النسخ عام 2020 في مدينة جدة وتوج حينها فريق (ريال مدريد) باللقب بعد فوزه على منافسه (أتلتيكو مدريد).
وفي النسخة الثانية من البطولة والتي انتقلت للعاصمة الرياض توج (ريال مدريد) أيضا باللقب عام 2022 أما في النسخة الثالثة فقد توج فريق (برشلونة) باللقب بعد تغلبه على منافسه (ريال مدريد) فيما عاد (ريال مدريد) ليحقق رابع النسخ في الرياض في مطلع العام الماضي 2024.
وتأتي استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإسباني التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة تجسيدا لرحلة النجاحات التي يكتبها القطاع الرياضي باستضافة أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية القارية منها والدولية وتماشيا مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تطوير القطاع والنهوض به وتنميته في المجالات كافة.
يذكر أن فريق (برشلونة) يعد الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني بعد أن تمكن من الحصول عليه في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة يليه فريق (ريال مدريد) الذي توج بـ12 لقبا ويأتي فريق (أتليتك بيلباو) ثالثا بثلاثة ألقاب ثم فريق (ديبورتيفو لاكورونيا) بثلاثة ألقاب وأخيرا فريق (أتلتيكو مدريد) الذي توج بلقبين اثنين. (النهاية)

ف ن / م م ج




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