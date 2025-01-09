كأس السوبر الإسباني بالسعودية: (ريال مدريد) يتأهل للنهائي بفوزه على (مايوركا) بثلاثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 9 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (ريال مدريد) إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم
بفوزه على نظيره (ريال مايوركا) اليوم الخميس بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة.
وسجل أهداف (ريال مدريد) كلا من بيلنغهام في الدقيقة 63 فيما جاء الهدف الثاني عن طريق لاعب
(مايوركا) فالجنت بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني في حين سجل ريدريغو الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.
وبهذا الفوز سيلاقي (ريال مدريد) في المباراة النهائية والمقررة يوم الاحد المقبل نظيره (برشلونة) الذي تأهل للنهائي بعد فوزه أمس الاربعاء على (اتلتيك بلباو) بهدفين دون رد.
وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني حيث جاءت أولى النسخ عام 2020 في مدينة جدة وتوج حينها فريق (ريال مدريد) باللقب بعد فوزه على منافسه (أتلتيكو مدريد).
وفي النسخة الثانية من البطولة والتي انتقلت للعاصمة الرياض توج (ريال مدريد) أيضا باللقب عام 2022 أما في النسخة الثالثة فقد توج فريق (برشلونة) باللقب بعد تغلبه على منافسه (ريال مدريد) فيما عاد (ريال مدريد) ليحقق رابع النسخ في الرياض في مطلع العام الماضي 2024.
وتأتي استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإسباني التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة تجسيدا لرحلة النجاحات التي يكتبها القطاع الرياضي باستضافة أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية القارية منها والدولية وتماشيا مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تطوير القطاع والنهوض به وتنميته في المجالات كافة.
يذكر أن فريق (برشلونة) يعد الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني بعد أن تمكن من الحصول عليه في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة يليه فريق (ريال مدريد) الذي توج بـ12 لقبا ويأتي فريق (أتليتك بيلباو) ثالثا بثلاثة ألقاب ثم فريق (ديبورتيفو لاكورونيا) بثلاثة ألقاب وأخيرا فريق (أتلتيكو مدريد) الذي توج بلقبين اثنين. (النهاية)
ف ن / م م ج
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