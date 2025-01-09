الرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الليبية يهنئان العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 1 (كونا) -- هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العماد جوزيف عون بانتخابه اليوم الخميس رئيسا للجمهورية اللبنانية وأكد استعداده للعمل معا للارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس عبد المجيد تبون بعث برسالة تهنئة إلى جوزيف عون لانتخابه رئيسا للبنان "وتقدم له باسم الجزائر شعبا وحكومة بأحر التهاني متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه السامية".
وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه لاختيار نواب الشعب اللبناني الرئيس عون في هذه الأوقات الحساسة والظروف العصيبة التي يمر بها هذا البلد وبلدان المنطقة بعد فراغ امتد لسنتين "وهو ما ينم عن الثقة التي وضعها النواب في شخص هذا الرئيس الجديد للاضطلاع بهذه المهام النبيلة.
وتابع " نستبشر خيرا بهذه الخطوة على درب تعافي لبنان ورفع المعاناة عن شعبه الأبي ولتحقيق ما يستحقه من أمن وما يصبو إليه من استقرار وتطور وازدهار".
كما أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اتصالا هاتفيا بالعماد جوزيف عون
هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان لها أن الدبيبة أعرب خلال الاتصال عن رغبته في تعزيز التعاون مع لبنان معربا عن تمنياته للبنان وشعبه بتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.
كما شدد الدبيبة على أهمية تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي واللبناني ويعزز من أواصر الأخوة والتعاون العربي المشترك.
ونقل البيان عن أعرب الرئيس اللبناني المنتخب تطلعه لتطوير العلاقات بين ليبيا ولبنان خلال المرحلة المقبلة.
وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم بموقع الرئاسة دام أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية) م ر / ش ب م / ه س ص
MENAFN09012025000071011013ID1109075224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.