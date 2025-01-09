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الرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الليبية يهنئان العماد جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 1 (كونا) -- هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العماد جوزيف عون بانتخابه اليوم الخميس رئيسا للجمهورية اللبنانية وأكد استعداده للعمل معا للارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس عبد المجيد تبون بعث برسالة تهنئة إلى جوزيف عون لانتخابه رئيسا للبنان "وتقدم له باسم الجزائر شعبا وحكومة بأحر التهاني متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه السامية".
وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه لاختيار نواب الشعب اللبناني الرئيس عون في هذه الأوقات الحساسة والظروف العصيبة التي يمر بها هذا البلد وبلدان المنطقة بعد فراغ امتد لسنتين "وهو ما ينم عن الثقة التي وضعها النواب في شخص هذا الرئيس الجديد للاضطلاع بهذه المهام النبيلة.
وتابع " نستبشر خيرا بهذه الخطوة على درب تعافي لبنان ورفع المعاناة عن شعبه الأبي ولتحقيق ما يستحقه من أمن وما يصبو إليه من استقرار وتطور وازدهار".
كما أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اتصالا هاتفيا بالعماد جوزيف عون
هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان لها أن الدبيبة أعرب خلال الاتصال عن رغبته في تعزيز التعاون مع لبنان معربا عن تمنياته للبنان وشعبه بتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.
كما شدد الدبيبة على أهمية تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي واللبناني ويعزز من أواصر الأخوة والتعاون العربي المشترك.
ونقل البيان عن أعرب الرئيس اللبناني المنتخب تطلعه لتطوير العلاقات بين ليبيا ولبنان خلال المرحلة المقبلة.
وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم بموقع الرئاسة دام أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية) م ر / ش ب م / ه س ص

MENAFN09012025000071011013ID1109075224

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