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تركيا تأمل أن يساهم انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في تحقيق الاستقرار

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 9 - 1 (كونا) -- رحبت تركيا بانتخاب العماد جوزيف عون اليوم الخميس رئيسا جديدا للبنان بعد فراغ رئاسي دام أكثر من عامين وأعربت عن أملها في أن يساهم ذلك "في استقرار لبنان وسلام المنطقة وازدهارها".
وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان لها عن "تمنياتها في أن تساهم الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها بالمستقبل في استقرار لبنان وسلام المنطقة وازدهارها".
وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم بموقع الرئاسة دام أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022.(النهاية)

ا ع س / ه س ص



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