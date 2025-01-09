تركيا تأمل أن يساهم انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في تحقيق الاستقرار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 9 - 1 (كونا) -- رحبت تركيا بانتخاب العماد جوزيف عون اليوم الخميس رئيسا جديدا للبنان بعد فراغ رئاسي دام أكثر من عامين وأعربت عن أملها في أن يساهم ذلك "في استقرار لبنان وسلام المنطقة وازدهارها".
وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان لها عن "تمنياتها في أن تساهم الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها بالمستقبل في استقرار لبنان وسلام المنطقة وازدهارها".
وانتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية لينهي شغورا استحكم بموقع الرئاسة دام أكثر من عامين وترك آثاره السلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022.(النهاية)
ا ع س / ه س ص
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